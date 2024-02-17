اصلاح فرهنگ مبدا تحول یک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی غروب شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شاهرود به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهر ضمن بیان اینکه اصلاح فرهنگ، نظام و مملکت اسلامی را ارتقا می‌بخشد، ابراز داشت: توجه به پایه‌های فرهنگ کشور را به سمت ترقی و پیشرفت سوق می‌دهد و مبدا تحول خواهد بود.

وی افزود: خدمتگزاری مطلوب، تکریم ارباب رجوع و کار راه اندازی به عنوان وجهه پیدا و نمایان فرهنگ عمومی در سطح جامعه باید تبلیغ و ترویج شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه اهداف عالی جلسات شورای فرهنگ عمومی، تقویت معروف‌های جامعه و کمرنگ نمودن منکرها است، ابراز داشت: شورای فرهنگ عمومی به معنای واقعی کلمه باید بتواند در قالب یک پارلمان فرا قوه‌ای فرهنگی در هدایت‌گری جامعه نقش آفرینی کند.

هاشمی ضمن بیان اینکه انتخابات ۱۱ اسفند سال جاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تصریح کرد: همه ما وظیفه تسهیلگری زمینه حضور و مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی را برعهده داریم.

وی ضمن بیان اینکه جلسات تبیینی انتخابات با اقشار و گروه‌های مختلف مردم در دستور کار استان قرار دارد، افزود: در ۱۱ اسفند سال جاری نیز با توجه به کلید واژه‌ها و تأکیدات رهبر معظم انقلاب شاهد تحقق مشارکت قوی مردم در انتخابات خواهیم بود.