به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نیکسیرت عصر شنبه در مراسم راهاندازی این سامانه در اردبیل، اظهار کرد: ۶۴۰ هزار نفر در استان اردبیل از خدمات بیمه تأمین اجتماعی استفاده میکنند که عمده آنها سعی دارند تا از خدمات درمانی رایگان اعم از بیمارستانها و مراکز درمانی بهره بگیرند.
وی به حجم بالای مراجعات به ویژه در بیمارستان ارس و سبلان اردبیل اشاره کرد و گفت: با راهاندازی این سامانه و از طریق خط ارتباطی ۳۱۰۴۱ به راحتی میتوان به صورت همزمان به ۱۲۰ نفر پاسخ داده و نوبتدهی را از طریق این سامانه برای پزشک و یا مرکز دارویی و درمانی خاص انجام داد.
مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: بیمهشدگان انتظار دارند تا در کوتاهترین زمان نوبتگیری کنند که ما با راهاندازی این سامانه سعی خواهیم کرد تا توزیع بیماران در شیفتهای مختلف به شکلی انجام شود تا امکان ارائه خدمات مطلوبتر به آنها فراهم آید.
نیکسیرت افزود: در مراکز درمانی ملکی و همچنین تحت پوشش این سازمان سعی بر این است تا خدمات کیفی ارائه شود که قطعاً جلب رضایت بیمهشدگان از اهداف اصلی و خاص درمان بیمه تأمین اجتماعی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مجهزترین امکانات در بیمارستانها، درمانگاهها، مراکز درمانی و داروخانهای تأمین اجتماعی در حال ارائه است و سعی بر این است تا هموطنان بتوانند در سریعترین زمان از این خدمات کیفی استفاده کنند.
نیکسیرت اضافه کرد: مراکز تخصصی به همراه حضور پزشکان متخصص فرصتی را فراهم کرده تا رضایتمندی بیشتری را در بیمارستانها و مراکز تحت پوشش شاهد باشیم و قطعاً پرداختیها نیز در سریعترین زمان برای مجموعههای طرف قرارداد انجام میشود.
وی بیان کرد: امیدواریم با راهاندازی این سامانه بتوانیم در کوتاهترین زمان در خدمت بیمهشدگان به ویژه در ایام پرترافیک باشیم تا ارائه خدمات به آنها به صورت مناسب و کیفی انجام شود.
مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان اردبیل ادامه داد: علاوه بر اردبیل، در سایر شهرهای استان نیز امکان ارائه خدمات و سرویسدهی به صورت آنلاین و از طریق سامانه راهاندازی شده وجود دارد و سعی ما بر این است تا در همه نقاط استان اسباب رضایت جامعه هدف را مهیا کنیم.
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