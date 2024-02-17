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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۸:۲۶

فرمانده انتظامی گیلانغرب خبر داد؛

دستگیری سارق مسلح پس از ۷سال فرار از دست پلیس در گیلانغرب

دستگیری سارق مسلح پس از ۷سال فرار از دست پلیس در گیلانغرب

کرمانشاه- فرمانده انتظامی گیلانغرب از دستگیری سارق مسلح پس از ۷سال فرار از دست پلیس در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور محمدی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:: در راستای اجرای طرح دستگیری سارقان و مجرمان تحت تعقیب و متواری، دستگیری یکی از سارقان حرفه‌ای و مسلح در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم متواری که به خاطر سرقت مسلحانه، شرارت و … تحت تعقیب قرار داشت در مناطق صعب العبور گیلانغرب شدند.

فرمانده انتظامی گیلانغرب تصریح کرد: طی عملیاتی منجسم این سارق فراری دستگیر و مأموران به ۷ سال فرار وی پایان دادند.

محمدی در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و معرفی مجرم دستگیر شده به دستگاه قضائی خبر داد.

کد مطلب 6027085

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