دستگیری سارق مسلح پس از ۷سال فرار از دست پلیس در گیلانغرب

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور محمدی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:: در راستای اجرای طرح دستگیری سارقان و مجرمان تحت تعقیب و متواری، دستگیری یکی از سارقان حرفه‌ای و مسلح در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه متهم متواری که به خاطر سرقت مسلحانه، شرارت و … تحت تعقیب قرار داشت در مناطق صعب العبور گیلانغرب شدند.

فرمانده انتظامی گیلانغرب تصریح کرد: طی عملیاتی منجسم این سارق فراری دستگیر و مأموران به ۷ سال فرار وی پایان دادند.

محمدی در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و معرفی مجرم دستگیر شده به دستگاه قضائی خبر داد.