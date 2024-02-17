مسطورا نمونه خوبی برای ترویج آیه های زندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف‌الله دژکام عصر شنبه در سی و هفتمین نشست سراسری مدیران و رؤسای ادارات قرآنی کشور که با حضور حجت الاسلام و المسلمین رضا عزت‌زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت الاسلام علی تقی‌زاده رئیس سازمان دارالقرآن کریم و معاونین وی، حجت الاسلام والمسلمین حسن قانع مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس و مدیران ادارات قرآنی سراسر کشور به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس در مجتمع طلاییه شیراز برگزار شد ابتدا با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در سازمان تبلیغات اسلامی کشور و نماینده این سازمان در فارس گفت: تلاش‌های خوبی با هدف ترویج آیه‌های زندگی به خصوص در آستانه ماه مبارک رمضان در این نهادها صورت گرفته که مسطورا یک نمونه آن است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس خاطرنشان کرد: انس و الفت با قرآن و لذت بردن از آن نیاز به زمینه‌سازی و آموزش دارد و اینگونه است که باعث می‌شود از قرآن حظ و نصیب بیشتری ببریم.

وی افزود: باید هنرمندانه و با ایجاد جذابیت‌هایی چه در تفسیر قرآن چه در تلاوت آن مخاطب را قرآنی کنیم و در ماه مبارک رمضان نیز با ظرافت‌هایی محافل را از حضور مردم سرشار کنیم زیرا خیلی‌ها با لذت بردن از صوت قرآن و به منزله تلاوتی زیبا شیفته قرآن شده و به دنبال معنای آن رفته‌اند.

آیت الله دژکام گفت: نگارش چشم‌نواز قرآن به خطی زیبا نیز می‌تواند سبب جذب مردم به قرآن و درک مفاهیم آن شود و در این خصوص وصال شیرازی یک نمونه است که مفاهیم قرآن را با خطی زیبا به ذهن مردم نزدیک کرده و وی خطاطی بود که بیش از ۴۰۰ قرآن نوشته و در عین حال شاعر شاخص شیرازی بود.

امام جمعه شیراز در ادامه در خصوص تلفیق اشعار شاعران با مفاهیم قرآنی و انس گرفتن آنها با آیات قرآن از سه شخصیت ادبی شاخص نام برد که مفاهیم قرآنی را با زبانی جذاب به مردم ارائه کردند.

آیت الله دژکام افزود: مولانا به زیبایی قرآن را در اشعار خود آورده و سعدی شیرازی دومین شاعر شاخصی است که در این زمینه با تضمین حدود ۱۲۰۰ آیه در اشعار خود شاهکار کرده و حافظ نیز دیگر شاعری بود که قرآن را با ظرافت و زیبایی در اشعارش آورده و قرآن را اینگونه به ما معرفی کرده و لقب لسان الغیب برازنده وی است.