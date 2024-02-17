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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۳

یک مسوول در راهداری خراسان رضوی:

بارش برف و باران جاده های خراسان رضوی را فرا گرفته است

بارش برف و باران جاده های خراسان رضوی را فرا گرفته است

مشهد- رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: بارش باران و برف در برخی شهرستانها موجب لغزندگی سطح جاده‌ها در این مناطق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: هم اکنون بارش برف در جاده ترانزیتی درگز- قوچان در محدوده گردنه تیوان موجب لغزندگی سطح این مسیر شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: بارش باران نیز به طور متناوب در مناطق مختلف ادامه دارد اما هم اکنون بارش‌ها جاده‌های تایباد و نیشابور به ویژه بخش سرولایت این شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اظهار کرد: مه گرفتگی در جاده‌های قوچان- درگز در محدوده گردنه امام قلی و مشهد -کلات در گردنه گوجگی موجب کاهش دید افقی رانندگان در این مسیر شده است.

بنی اسدی افزود: فردا یکشنبه در برخی ساعات و با افت دما به زیر صفر درجه سانتیگراد شاهد بارش برف در حوزه راه‌های فریمان و جاده‌های قوچان- سبزوار، درگز- قوچان، مشهد- کلات، باغچه- نیشابور، سرخس - مشهد، تربت جام- صالح آباد، باغچه -تربت حیدریه، تربت حیدریه- باغچه، کاشمر- نیشابور، سبزوار- بردسکن و خواف- تایباد خواهیم بود و براساس پیش بینی‌ها میزان بارش‌ها از یک تا پنج سانتیمتر برف متغیر است.

کد مطلب 6027109

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    نظرات

    • میلاد IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      20 12
      پاسخ
      همیشه میگین برفففففف برف کو پس امروزم گفتین برف
    • علی اکبر لشکری AE ۰۵:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      49 10
      پاسخ
      ازخداوند مهربان می خواهم ما بندگان ناشکر هستیم خدایا بخا طر حیوانات بی پناه ببار ونعمتت را برماا رزانی دار ومابندگانت شکر گزاریم بار خدایا شما بخشیده ومهربانی مارا ازنعمتت ناامید بر مگردان
    • IR ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      28 5
      پاسخ
      الحمدالله رب العالمین
      • اسمایل IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
        8 3
        داداش چی میزنی 😑
    • غلامرضا IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      زمین رابرف وباران زنده داره که دولت رعیت رازنده دارد زه برف باران دشتها سبزگل ریزان نه وگرنه دولت برعیت آویزانه
    • بایسته IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      4 1
      پاسخ
      خدارو شکر بازم برف و کوهنوردی
    • بی نام IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      س زمین اسمان ماله خودش فقط خدای بزرگ به ما بندهای کم عقلت رحم کن امین یارب المین
    • فری IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ای ایرانی با وجدان خواب آلود چه انتظاری داری
    • فری IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      3 0
      پاسخ
      ای ایرانی با وجدان خواب آلود چه انتظاری داری
    • داریوش IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      6 0
      پاسخ
      خیلی خوب است خوب
    • فاطمه IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      6 2
      پاسخ
      ببارد
    • فاطمه IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 1
      پاسخ
      ببارد
    • IR ۱۷:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خدایا اگر به ماانسانها رحم نمی کنی به بزرگی خودت به حیوانات زبان بسته رحم کن وباران رحمتت رابر این ملت نازل فرما انشااله
    • IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      2 1
      پاسخ
      خوب ماشالله بارون اومد خدارو هزاران بار شکر
    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ای.خدای.مهربان.ممنون.از.این.بارش.برف.وباران.که.باعث.خوشحالی.بندگانت.شده.هنوز.به.این.بندهات.عنایت.داری.ونگاهمون.میکنی
    • جواد IR ۲۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      بهترین
    • اسمایل IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      4 1
      پاسخ
      طرق که برف نیومده
    • IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      بیاد که خوبه
    • IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      3 2
      پاسخ
      خوب عالی است که از سال های گذشته برف باران بیشتر باریدوازخبر گوگل متشکرم
    • t.a IR ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      الان تربت فقط ابریه
    • IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      آقای گزارشگر معلوم هست چی میزنی عجب جنسیه کو برف
    • امید اسماعیلی IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      دست شما و همکاران محترمتون بابت این بارش‌های شادی آور ممنون
    • IR ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      عالی
      • عاشق وطن IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        1 0
        الحمدالله

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