بارش برف و باران جاده های خراسان رضوی را فرا گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: هم اکنون بارش برف در جاده ترانزیتی درگز- قوچان در محدوده گردنه تیوان موجب لغزندگی سطح این مسیر شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی ادامه داد: بارش باران نیز به طور متناوب در مناطق مختلف ادامه دارد اما هم اکنون بارش‌ها جاده‌های تایباد و نیشابور به ویژه بخش سرولایت این شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اظهار کرد: مه گرفتگی در جاده‌های قوچان- درگز در محدوده گردنه امام قلی و مشهد -کلات در گردنه گوجگی موجب کاهش دید افقی رانندگان در این مسیر شده است.

بنی اسدی افزود: فردا یکشنبه در برخی ساعات و با افت دما به زیر صفر درجه سانتیگراد شاهد بارش برف در حوزه راه‌های فریمان و جاده‌های قوچان- سبزوار، درگز- قوچان، مشهد- کلات، باغچه- نیشابور، سرخس - مشهد، تربت جام- صالح آباد، باغچه -تربت حیدریه، تربت حیدریه- باغچه، کاشمر- نیشابور، سبزوار- بردسکن و خواف- تایباد خواهیم بود و براساس پیش بینی‌ها میزان بارش‌ها از یک تا پنج سانتیمتر برف متغیر است.