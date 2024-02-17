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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۱

در جشنواره ابوذر رقم خورد؛

کسب ۲ مقام برتر برای خبرگزاری مهر استان سمنان

کسب ۲ مقام برتر برای خبرگزاری مهر استان سمنان

سمنان- جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان سمنان با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد که در میان برگزیدگان دو اثر از خبرگزاری مهر استان نیز حضور داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه جشنواره رسانه‌ای ابوذر استان سمنان بعد از ظهر شنبه در سالن شهید بسطامی سپاه استان سمنان برگزار و نفرات برتر در بخش‌های مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند. در بین آثار منتخب نام دو خبرنگار خبرگزاری مهر استان سمنان هم حضور داشت.

از بین ۹۷۰ اثر ارسالی به هفتمین جشنواره ابوذر استان سمنان در ۱۲ موضوع ملی و استانی و ۱۸ قالب متنوع رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری و فضای مجازی، خبرنگاران خبرگزاری مهر استان سمنان در بخش تیتر و گزارش توانستند در زمره برگزیدگان جشنواره ابوذر شوند.

محمد حسین عابدی خبرنگار خبرگزاری مهر استان سمنان در بخش گزارش نویسی و محمد حسن مقدم نیا مدیر خبرگزاری مهر استان سمنان در بخش تیتر در زمره نفرات برتر این رویداد رسانه‌ای، تقدیر شدند.

از خبرنگاران مهر با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.

این هفتمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر بود که در استان سمنان برگزار شد.

در این دوره بیشترین میزان استقبال از سوی رسانه‌ها در استان سمنان صورت گرفته بود.

کد مطلب 6027133

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