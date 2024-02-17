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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۳

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

تمام محورهای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد باز است

تمام محورهای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد باز است

یاسوج_ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمام محورهای مواصلاتی اصلی استان باز است.

علیرضا نیکروز در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: علیرغم بارش شدید باران، تمام راه‌های مواصلاتی اصلی استان با تلاش‌های انجام گرفته باز است.

وی با بیان اینکه بروز حادثه در یکی از تونل‌های محدوده استان فارس سبب بروز مشکلاتی در تردد شد، اظهار کرد: نیروهای استان نیز برای کمک به بازگشایی محدوده و روان سازی تردد اعزام شدند.

نیکروز به اجرای دهها مورد عملیات برای رفع آبگرفتگی معابر و منازل اشاره کرد و گفت: اقدامات حمایتی در سطح استان اجرایی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تصریح کرد: در مناطق روستایی و یک پل دارای مشکل تجهیزات لازم برای رفع مشکلات اعزام می‌شود.

کد مطلب 6027147

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