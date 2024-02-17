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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۷

رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج خبر داد؛

افزایش دو و نیم برابری بودجه فرهنگی شهرداری کرج

افزایش دو و نیم برابری بودجه فرهنگی شهرداری کرج

کرج- رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر کرج از تخصیص اعتبار ۱۶۳ میلیارد تومانی در بودجه سال آینده برای فعالیت‌های حوزه فرهنگی و افزایش دو و نیم برابری آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا سعیدی عصر شنبه در دیدار با فرمانده سپاه استان البرز یکی از سیاست‌های شورای ششم را توجه بیشتر به مسائل فرهنگی و آموزش‌های شهروندی در حوزه مدیریت شهری عنوان کرد.

وی گفت: اعضای شورای اسلامی شهر در زمان بررسی بودجه سال آتی شهرداری کرج به انجام فعالیت‌های مستقل فرهنگی و همکاری با نهادهای تخصصی این حوزه توجه خاصی داشتند و در این راستا ۱۶۳ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به افزایش دو برابری بودجه فرهنگی شهر نسبت به سال گذشته بیان کرد: مدیریت شهری کرج بر اساس برش نقشه مهندسی فرهنگی، در سال آتی با ۶۰ نهاد تخصصی فرهنگی همکاری خواهد داشت و در این راستا ۵۰ میلیارد تومان نیز مشارکت خواهد کرد.

کد مطلب 6027150

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