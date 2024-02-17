احسان عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفت رویداد بزرگ فرهنگی و هنری به میزبانی استان یزد در سال جاری، میزبانی جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان را فرصتی برای درخشش هنر تئاتر در استان برشمرد.
وی اضافه کرد: این جشنواره شامل بخشهای مختلف اجرای صحنهای و خیابانی و در واقع جشنواره خانوادگی است زیرا هر جا کودک و نوجوان است، خانواده ای وجود دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، حضور از سراسر کشور و استان در رویداد بزرگ هنری و برگزاری جشنوارهای شاد با ارتقای نشاط شهروندان را پیشبینی کرد.
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