امیر مشهدی عباس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این آثار شامل هشت اثر در بخش نوجوان، ۹ اثر در بخش کودک و ۹ اثر در بخش تئاتر خیابانی، چهار اثر در بخش نقالی و پنج اثر در بخش ایرانی یا خیمه شب بازی، ۱۴ اثر در بخش خردسال و ۱۷ اثر در بخش نمایشنامه نویسی است.

وی افزود: فراخوان جشنواره ۱۷ آبان اعلام شد و تا ۸ دی ماه، هزار و ۲۰۰ اثر از سراسر کشور و بخش بین الملل به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

دبیر بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان اضافه کرد: در نهایت ۶۴۵ اثر حائز شرایط برای بررسی در جشنواره از ۳۰ استان کشور و ۹۸ اثر از بخش بین‌الملل از ۴۴ کشور پذیرفته شدند.

وی برگزاری کارگاه‌های آموزشی و جنبی تخصصی برای کودکان و نوجوانان با حضور هنرمندان و اساتید شاخص کشوری را از بخش های جشنواره عنوان کرد.

مشهدی عباس همچنین از اجرا بر روی تریلی سیار در مناطق محروم خبر داد و گفت: این امکان برای کسانی که شرایط حضور در محل جشنواره را ندارند، فراهم شده است.