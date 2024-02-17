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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۰۰

میرسلیم در پاسخ به مهر:

لیست مشترک «مؤتلفه» با احزاب اصولگرا به زودی منتشر می‌شود

لیست مشترک «مؤتلفه» با احزاب اصولگرا به زودی منتشر می‌شود

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی گفت: با شورای ائتلاف لیست مشترک نخواهیم داشت اما با دیگر احزاب همکاری خواهیم کرد و به زودی لیست مشترک با سایر احزاب ارائه خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید مصطفی میرسلیم» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در حاشیه نشست خانه گفت‌وگوی انتخابات دانشگاه تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه حزب موتلفه اسلامی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با شورای ائتلاف لیست مشترک نخواهیم داشت اما با دیگر احزاب همکاری خواهیم کرد و به زودی لیست مشترک با سایر احزاب ارائه خواهیم کرد.

کد مطلب 6027165

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    نظرات

    • مهدی IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
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      برای میرسلیم پیشنهادی دارم و آن این است که اگر حرف نزنی سنگین تری، من الله توفیق
    • DE ۲۱:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
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      رو که نیست، سنگ پای قزوینه!
    • جلیل IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
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      سلام چرا اقای میر سلیم بعد سالهایی که توی خیلی از پستها بوده ـکنار نمیره تا یک جوان جای ایشان باشه.اگه میشه پیاممو پاک نکنید.

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