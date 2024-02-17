به گزارش خبرگزاری مهر، «سید مصطفی میرسلیم» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در حاشیه نشست خانه گفت‌وگوی انتخابات دانشگاه تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه حزب موتلفه اسلامی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با شورای ائتلاف لیست مشترک نخواهیم داشت اما با دیگر احزاب همکاری خواهیم کرد و به زودی لیست مشترک با سایر احزاب ارائه خواهیم کرد.