مهدی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای تسهیل استفاده از دوچرخه در نقاط مختلف شهر، امکان جابه‌جایی دوچرخه با اتوبوس های شهری در قالب «رَک» فراهم شده است.

وی ادامه داد: در قالب این طرح که در اتوبوس‌های اسکانیا و در حال حاضر در خیابان امام خمینی (ره) اجرا می‌شود، شهروندان می‌توانند برای استفاده از دوچرخه در نقاط دیگر شهر، آن را با اتوبوس جابه‌جا کنند.

فعالی با اشاره به استفاده از «رَک» برای جابه‌جایی دوچرخه‌ها تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح ترویج فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی درون شهری و اجرای حمل و نقل ترکیبی است.

رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد تصریح کرد: یکی از راه‌حل‌ها برای کنترل معضلات ترافیکی موجود در معابر کم عرض مرکز شهر یزد، توزیع جابه‌جایی شهری در سیستم‌های مختلف حمل‌ونقل شهری، متناسب با تقاضای سفر و شرایط ویژه بافت تاریخی است.

وی ادامه داد: دوچرخه از سالیان دور یکی از مدل‌های حمل و نقل در شهر یزد به عنوان شهر دوچرخه‌ها رایج بوده اما به دلیل عدم توجه و نبود شرایط و زیرساخت‌های لازم برای دوچرخه‌سواری، اهمیت دوچرخه به‌عنوان یک وسیله حمل‌ونقل شهری کاهش یافت از این رو سازمان حمل و نقل عمومی بنا به ضرورت و محاسن احیای دوباره این فرهنگ را در دستور کار قرار داده است.

فعالی با تاکید بر اینکه دوچرخه به‌عنوان یک وسیله در فاصله مبدا و مقصد و حدفاصل ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: دوچرخه‌سواری علاوه بر آثار و فواید فردی و سلامت جسمی شهروندان نقش موثری در کاهش ترافیک، مصرف سوخت، آلودگی هوا و افزایش آرامش و نشاط در زندگی شهری دارد.

رییس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد اعلام کرد: فراهم شدن شرایط جابه‌جایی دوچرخه با اتوبوس شرایط را برای دوچرخه سواری در شهر دوچرخه ها فراهم می کند تا هم شاهد نشاط شهروندی و کاهش ترافیک و هم کاهش مشکلات زیست محیطی باشیم.