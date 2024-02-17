۴ حمله هوایی جدید آمریکا و انگلیس به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ائتلاف آمریکایی- انگلیس حمله‌های هوایی جدیدی را علیه یمن به انجام رسانده است.

خبرنگار المسیره در «الحدیده» گزارش داد که ائتلاف آمریکایی انگلیس هر کدام از شهرهای «طایف» در منطقه «الدریهمی» و «الجاح» در منطقه «بیت الفقیه» را یک بار و منطقه «الکثیب» را ۲ بار هدف حمله هوایی قرار داده است.

پیش از این نیز خبرنگار المسیره در «الحدیده» یمن گزارش داد که آمریکا و انگلیس بار دیگر به «رأس عیسی» در منطقه «الصلیف» واقع در استان «الحدیده» یمن حمله کرده‌اند.

گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتی‌ها را هدف قرار می‌دهد. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.