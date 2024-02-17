حمله جدید آمریکا و انگلیس به یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، بخشهایی از خاک یمن بار دیگر هدف حملههای هوایی ائتلاف آمریکایی- انگلیسی قرار گرفته است.
خبرنگار المسیره در «الحدیده» یمن گزارش داد که آمریکا و انگلیس بار دیگر به «رأس عیسی» در منطقه الصلیف واقع در استان «الحدیده» یمن حمله کردهاند.
هنوز آماری از آسیبهای مالی و شهیدان و زخمیهای احتمالی این حمله ائتلاف آمریکایی- انگلیسی منتشر نشده است.
روز گذشته نیز منابع یمنی از حمله آمریکا و انگلیس به یمن خبر دادند. بر اساس این گزارش، استان الحدیده بار دیگر هدف حمله آمریکا و انگلیس قرار گرفته بود. منابع خبری یمنی اعلام کردند که شمال الزهره و منطقه الجربانی در اللحیه در استان الحدیده، دوباره هدف حمله متجاوزان آمریکایی و انگلیسی قرار گرفته است. همچنین مناطق الجبانه و الجاح در استان الحدیده نیز هدف قرار گرفتند.
گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتیهای صهیونیست یا کشتیهایی که مقصد آنها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند و این کشتیها را هدف قرار میدهد. ارتش یمن عملیاتهای موفقیتآمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیبهای اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.
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