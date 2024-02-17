  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۵۵

تظاهرات گسترده در حمایت از فلسطین در محل سفارت اسراییل در لندن

تظاهرات گسترده در حمایت از فلسطین در محل سفارت اسراییل در لندن

تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطینی‌ها در محل سفارت رژیم صهیونیستی در مرکز لندن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطینی‌ها امروز شنبه در منطقه سفارت اسراییل در مرکز لندن در اعتراض به ادامه بمباران نوار غزه توسط ارتش اسراییل برگزار می‌شود.

این کانال افزود: یکی از نمایندگان کمپین همبستگی فلسطین گزارش داد که انتظار می‌رود بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر در مرکز لندن تجمع کنند.

پلیس شهر اعلام کرد که تدابیر امنیتی در منطقه سفارت اسراییل را تشدید کرده و از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به کمتر از ۱۰۰ متری مقر آن جلوگیری خواهد کرد.

این دومین تظاهراتی است که از زمان آغاز جنگ غزه در منطقه سفارت اسراییل در لندن برگزار می‌شود.

کد مطلب 6027199

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها