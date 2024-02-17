تظاهرات گسترده در حمایت از فلسطین در محل سفارت اسراییل در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، تظاهرات گسترده‌ای در حمایت از فلسطینی‌ها امروز شنبه در منطقه سفارت اسراییل در مرکز لندن در اعتراض به ادامه بمباران نوار غزه توسط ارتش اسراییل برگزار می‌شود.

این کانال افزود: یکی از نمایندگان کمپین همبستگی فلسطین گزارش داد که انتظار می‌رود بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر در مرکز لندن تجمع کنند.

پلیس شهر اعلام کرد که تدابیر امنیتی در منطقه سفارت اسراییل را تشدید کرده و از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به کمتر از ۱۰۰ متری مقر آن جلوگیری خواهد کرد.

این دومین تظاهراتی است که از زمان آغاز جنگ غزه در منطقه سفارت اسراییل در لندن برگزار می‌شود.