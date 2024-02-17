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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۰۵

تظاهرات هزاران شهرک‌نشین معترض در تل‌آویو

تظاهرات هزاران شهرک‌نشین معترض در تل‌آویو

هزاران شهرک‌نشین معترض در تل‌آویو دست به تظاهرات علیه نتانیاهو زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرزمین‌های اشغالی برای چندمین بار پس از آغاز عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی شاهد برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و کابینه وی بود.

بر این اساس رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که خیابان‌های تل‌آویو شاهد حضور هزاران شهرک‌نشین مخالف نتانیاهو بوده است.

این شهرک‌نشینان معترض با بستن خیابان «کابلان» در تل‌آویو خواهان سرنگونی کابینه نتانیاهو، برگزاری انتخابات «کنست» رژیم صهیونیستی و تشکیل کابینه جدید در سرزمین‌های اشغالی شدند.

این در حالی است که عصر امروز رئیس اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این اتحادیه به اعتراضات علیه کابینه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیوسته است.

وی افزود: نتانیاهو در قبال حمله‌های هفتم اکتبر مسؤول است و باید استعفا بدهد. ما به اعتراضات علیه کابینه ملحق خواهیم شد. باید زمانی برای اجرای انتخابات تعیین شود. باید طی یک سال، نخست‌وزیر جدیدی داشته باشیم.

گفتنی است با تداوم جنگ علیه نوار غزه و عدم کسب هرگونه دستاورد نظامی از سوی رژیم صهیونیستی انتقادها در سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم و کابینه وی شدت گرفته است. مخالفان نتانیاهو وی را به خریدن وقت برای باقی‌ماندن در قدرت جهت فرار از محاکمه در پرونده‌های قضائی اقامه‌شده علیه او متهم می‌کنند. علاوه بر این خانواده‌های اسیران صهیونیست خواهان آن هستند که رژیم صهیونیستی بدون اتلاف وقت و به هر قیمتی اسیران صهیونیست نزد مقاومت را در جریان توافق با مقاومت فلسطین آزاد کند و از ادامه حمله‌های بی فایده به نوار غزه که علاوه بر کشتار فلسطینیان کشتار این اسیران را نیز در پی دارد دست بردارد.

کد مطلب 6027221

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