  1. استانها
  2. لرستان
۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۳۴

رئیس‌کل دادگستری لرستان مطرح کرد؛

برخورد جدی با کارناوال تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات در لرستان

برخورد جدی با کارناوال تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات در لرستان

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان تأکید کرد: با کارناوال تبلیغاتی نامزدهای انتخابات با جدیت برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز شنبه در همایش نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه‌های انتخابیه لرستان، اظهار داشت: انتخابات نماد حضور مردم و موجب قدرت ملی می‌شود.

وی گفت: قدرت جمهوری اسلامی مبتنی بر رأی مردم است و آحاد ملت سرنوشت خود را بر اساس قانون اساسی و مبتنی بر انتخابات تعیین می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نامزدهای انتخاباتی باید این رویداد مهم را به جشن ملی تبدیل کنند تا خاری به چشم دشمنان باشد.

حجت‌الاسلام شهواری، تصریح کرد: برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود، همچنین برگزاری انتخابات در کمال سلامت مهم و ضروری و عوامل اجرایی باید در راستای این امر تأثیرگذار فعالیت کنند.

وی ادامه داد: حمایت از سلامت انتخابات از وظایف دادگستری لرستان است و از گذشته شعب مختلف در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شده و بسیار پایبند به صیانت آرا هستیم.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، اضافه کرد: کمیته رصد انتخاباتی در دادگستری تشکیل و تاکنون اقدامات خوبی در راستای امنیت و سلامت انتخابات انجام شده است، برای هیچ فردی مصونیت قضائی وجود ندارد و در صورت مشاهده و گزارش برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام شهواری، بیان کرد: جرایم و تخلفات رصد می‌شود و نامزدهای انتخاباتی مسئول ستاد انتخابات هستند و مسئولیت دارند و باید قانون را رعایت کنند.

وی افزود: با کارناوال تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی با جدیت برخورد می‌شود و انجام این کار خلاف قانون، همچنین خریدوفروش رأی ممنوع بوده و هرگونه تخلفات جرم‌انگاری شده است.

کد مطلب 6027244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • احمدی IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      اونایی که دوبار رفتن بیشتر تلاش میکنن
    • بک مراد لعنتی IR ۲۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      من‌که‌والله‌خانوادم‌۵تارای‌داریم‌فقط‌میفروشم‌حتی‌بابام‌کاندیدبشه‌به‌کسی‌هم‌ربطی‌نداره
    • IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      کجا برخورد میکنید چرا دروغ میگید هرکی پول بیشتری خرج میکنه انتخابات قوی تر و تو چشم تری داره با شام و نهار دادن به مردم و پول دادن برای رأی گیری انتخابات نا برابر و ناسالمی برگزار میشه همه چیز شده پول و تا این طرز تفکر تو شهر ما حاکم وضعیت همینه و روز به روز بدتر میشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها