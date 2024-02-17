برخورد جدی با کارناوال تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز شنبه در همایش نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه‌های انتخابیه لرستان، اظهار داشت: انتخابات نماد حضور مردم و موجب قدرت ملی می‌شود.

وی گفت: قدرت جمهوری اسلامی مبتنی بر رأی مردم است و آحاد ملت سرنوشت خود را بر اساس قانون اساسی و مبتنی بر انتخابات تعیین می‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نامزدهای انتخاباتی باید این رویداد مهم را به جشن ملی تبدیل کنند تا خاری به چشم دشمنان باشد.

حجت‌الاسلام شهواری، تصریح کرد: برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات از تمام ظرفیت‌ها استفاده شود، همچنین برگزاری انتخابات در کمال سلامت مهم و ضروری و عوامل اجرایی باید در راستای این امر تأثیرگذار فعالیت کنند.

وی ادامه داد: حمایت از سلامت انتخابات از وظایف دادگستری لرستان است و از گذشته شعب مختلف در خصوص جرایم انتخاباتی تشکیل شده و بسیار پایبند به صیانت آرا هستیم.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، اضافه کرد: کمیته رصد انتخاباتی در دادگستری تشکیل و تاکنون اقدامات خوبی در راستای امنیت و سلامت انتخابات انجام شده است، برای هیچ فردی مصونیت قضائی وجود ندارد و در صورت مشاهده و گزارش برخورد خواهد شد.

حجت‌الاسلام شهواری، بیان کرد: جرایم و تخلفات رصد می‌شود و نامزدهای انتخاباتی مسئول ستاد انتخابات هستند و مسئولیت دارند و باید قانون را رعایت کنند.

وی افزود: با کارناوال تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی با جدیت برخورد می‌شود و انجام این کار خلاف قانون، همچنین خریدوفروش رأی ممنوع بوده و هرگونه تخلفات جرم‌انگاری شده است.