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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳

ولیعهد عربستان سعودی به سوریه می‌رود/ پیشرفت روابط ریاض-دمشق

ولیعهد عربستان سعودی به سوریه می‌رود/ پیشرفت روابط ریاض-دمشق

یک روزنامه عربی از سفر قریب الوقوع ولیعهد عربستان سعودی به دمشق خبر داد و نوشت که این سفر به موضوع آتش بس در غزه تا پیش از ماه رمضان مرتبط است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه رأی الیوم در گزارشی نوشت که روابط عربستان و سوریه در آینده نزدیک شاهد پیشرفت ملموسی خواهد بود.

در ادامه این گزارش آمده است: «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی در نظر دارد به دمشق رفته و در پایتخت سوریه با «بشار اسد» رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت و گو کند.

رأی الیوم در ادامه آورده است: این سفر در آینده نزدیک انجام خواهد شد و به پایان جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه و یا برقراری آتش بس میان مقاومت و تل آویو مرتبط است، آتش بسی که میانجی گران به دنبال برقراری آن قبل از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان هستند.

این روزنامه در ادامه نوشت: اگر این سفر انجام شود، تحولی مهم در روابط میان دو کشور سوریه و عربستان خواهد بود و بر احیای روابط جهان عرب با دمشق تأثیر زیادی خواهد داشت.

کد مطلب 6028428

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