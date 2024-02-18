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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲

نماینده پارلمان عراق مطرح کرد؛

بهانه جویی اقلیم کردستان عراق برای باقی نگه داشتن نظامیان آمریکا

بهانه جویی اقلیم کردستان عراق برای باقی نگه داشتن نظامیان آمریکا

یکی از نمایندگان پارلمان عراق از بهانه جویی های برخی جریان‌های سیاسی در اقلیم کردستان این کشور با هدف باقی ماندن نظامیان آمریکایی در این منطقه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «محمد سعدون» یکی از نمایندگان پارلمان عراق تصریح کرد: سخنان برخی مسؤولان اقلیم کردستان عراق مبنی بر وجود عناصر داعش در منطقه‌های اطراف این اقلیم ادعایی بیش نیست.

وی در ادامه افزود: این ادعاها کاملاً بی پایه و اساس است. دیگر سیاست این افراد برای متشنج کردن اوضاع در عراق بعد از به بن بست رسیدن آن‌ها برای همگان آشکار شده است.

سعدون اضافه کرد: پرونده داعش در عراق از جمله در اقلیم کردستان بعد از سخنان مقامات دولتی و امنیتی این کشور بسته شده است. سخنانی که از سوی این اقلیم مطرح می‌شود خجالت آور و نادرست به شمار می‌رود چرا که شرایط امنیتی در سراسر عراق باثبات است.

وی بیان کرد: مسؤولیت پرونده داعش تنها به دست دولت مرکزی عراق است و اقلیم کردستان حقی برای اعلام موضع در این خصوص ندارد. برخی جریان‌های سیاسی در اقلیم کردستان عراق تلاش می‌کنند با مطرح کردن چنین ادعاهایی برای تداوم حضور نظامیان آمریکایی در این کشور بهانه تراشی کنند.

کد مطلب 6028509

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