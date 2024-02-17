به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا در اظهارات زیاده خواهانه جدید خود به محمد السودانی نخست وزیر عراق درباره احتمال حملات جدید پنتاگون به عراق در صورت حمله به نیروهای آمریکایی در عراق هشدار داد.

اخبار مربوط به این ادعاها و اظهارات زیاده‌خواهانه در بیانیه کاخ سفید پس از دیدار هریس و السودانی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ منتشر شده است.

در این بیانیه کاخ سفید آمده است: «یادآوری شد که ایالات متحده اولویتی مهمتر از امنیت پرسنل آمریکایی ندارد و در صورت لزوم ایالات متحده در دفاع از خود عمل خواهد کرد.»

بیانیه در ادامه اضافه می‌کند که «معاون رئیس‌جمهور آمریکا از دولت عراق خواست تا از حمله به کارکنان آمریکایی جلوگیری کند و از تلاش‌های نخست‌وزیر که تاکنون انجام شده است، قدردانی کرد.»

گفته می‌شود که در این دیدار هریس همچنین با السودانی در مورد اهمیت حفظ کمیسیون نظامی آمریکا و عراق گفت‌وگو کرد که امکان گذار به یک مشارکت امنیتی قوی دوجانبه را فراهم می‌کند و نشان‌دهنده گام بعدی طبیعی پس از همکاری موفق در ده سال گذشته است.