دریافت 15 MB کد مطلب 6028558 https://mehrnews.com/x34fRP ۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴ کد مطلب 6028558 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴ اقدام عجیب شهرداری تهران برای حضور نمایشی داعش در مترو نمایش حضور داعش در متروی تهران و واکنش مسافران به این اتفاق را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پیشبینی ۳۵ همت اعتبار برای اجرای پروژههای عمرانی پایتخت توسعه زیرساختهای شهری، دستاورد سفر به چین خدماترسانی رایگان مترو تهران در روز ۲۲ بهمن برچسبها شهرداری تهران داعش گروه تروریستی داعش شرکت مترو تهران
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