دریافت 15 MB
کد مطلب 6028558
  1. فیلم
  2. جامعه
۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴

اقدام عجیب شهرداری تهران برای حضور نمایشی داعش در مترو

اقدام عجیب شهرداری تهران برای حضور نمایشی داعش در مترو

نمایش حضور داعش در متروی تهران و واکنش مسافران به این اتفاق را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • هایزنبرگ IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      حماقت پایان ندارد
    • IR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      این غول بیابونی ها رو از کجا آوردن.
    • ايراني IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      مسخره بازي كه حد و مرز نداره .
    • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      کار بسیار زشت و ضد فرهنگی و چندش آور! متاسفانه هنوز شیوه درست کار فرهنگی را یاد نگرفته اند!

    فیلم‌های پربازدید