ثبت ۲ اثر منقول تاریخی استان مرکزی

به‌گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی اظهار کرد: در آخرین نشست شورای عالی که در محل وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکیل شد، پرونده پیشنهادی ۲ اثر منقول تاریخی محراب مسجد جامع ساوه و درب امامزاده محسن مشهد گرمه مطرح و پس از بررسی‌های کارشناسی و مستندات ارائه شده، این ۲ اثر با اکثریت آرا به ثبت طبیعی ملی رسید.

معاون میراث‌فرهنگی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: این محراب همانند الگوی ساخت محراب‌های دیگر، متشکل از یک حاشیه اصلی مزین به کتیبه قرآنی با خط کوفی، یک جفت ستون (پیلک) با نقوش گره چینی، یک سرستون، چهارلچکی، بخشی از یک طاق‌نمای مقعر در بالا، دو تاقنمای مسطح و پیشانی‌های کوچکی در بالا طاق‌نماهای اول و دوم بوده است که با نقوش اسلیمی آراسته شده است.

محمودی گفت: درب آستان امامزاده محسن روستای مشهد گرمه از جنس گردو است و با فرم مستطیل شکل و با ابعادی به ارتفاع ۲۱۲ سانتی متر و عرض ۱۱۶ سانتی متر و ضخامت ۹ سانتی متر ساخته شده است. در مرکز این طرح اسلیمی، یک لوزی گره چینی با نام مبارکه (علی) و با خط معقلی و به صورت برجسته حکاکی شده است.

وی بیان کرد: این آثار متعلق به دوره سلجوقی و صفوی است و در حال حاضر در موزه چهارفصل اراک حفاظت می‌شوند.