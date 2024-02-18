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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام:

۲ طرح تولیدی در استان ایلام روی ریل فعالیت قرار گرفت

۲ طرح تولیدی در استان ایلام روی ریل فعالیت قرار گرفت

ایلام-فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام گفت:۲ طرح تولیدی در استان ایلام روی ریل فعالیت قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شاکرمی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام صبح امروز (۲۹ بهمن‌ماه) در آیین افتتاحیه ۱۴ طرح اجرایی پروژه اقتصاد مردمی سراسر کشور که به صورت ویدئو کنفرانس، همزمان با سراسر کشور و با حضور سردار سلیمانی سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، گفت: امروز در این افتتاحیه دو طرح تولیدی در استان ایلام در ریل فعالیت قرار خواهیم داد که شامل کارخانه خوراک دام در ملکشاهی و دیگری زنجیره پشم تا فرش در مهران است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام با بیان اینکه استان ایلام با تولید یک هزار ۶۰۰ تن پشم مرغوب گوسفندی ۱۰ درصد تولید کشور را دارا است اظهار کرد: پروژه پشم تا فرش در شهرستان مهران به صورت مستقیم سبب اشتغال ۱۲ نفر در کارخانه خواهد شد.

وی اضافه کرد: از دیگر مزایای این پروژه آموزش ۲۵۰۰ نفر از بانوان علاقه‌مند است که به صورت علمی و با این آموزش می‌توان سبب اشتغال جمع کثیری از بانوان سرپرست خانوار ایلامی را فراهم نمود.

سردار شاکرمی افزود: با قول مساعد مسئول این پروژه که نصف کرک و پشم ایلام به حجم ۶۸۰ تن در این کارخانه حلاجی و تولید می‌شود برای حدود دو هزار نفر نیز اشتغال‌زایی نماید.

وی در مورد پروژه دوم خوراک دام در شهرستان ملکشاهی نیز اظهار داشت: شهرستان ملکشاهی با ۱۲۰ هراز رأس دام مولد یکی از قطب‌های پرورش دام سبک در استان ایلام است که با وجود مراتع سرسبز، استعداد مناسبی برای پرورش دام سبک است.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) ایلام افزود: کارخانه خوراک دام در شهرستان ملکشاهی، پایداری این پروژه زمینهٔ اشتغال یک هزار ۵۰۰ خانوار دامدار منطقه را به‌صورت مستقیم فراهم می‌نماید.

کد مطلب 6029817

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
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      ایشان وزیر صمت تشریف دارند یا نماینده شهرن یا یه پستی یا مقامی در صنعت دارند ؟ راستی چرا لباس نظامی پوشیدن ؟ مگر نظامی های ما وظیفه شان بغیر از این است که مراقب مرزها باشند ؟
    • فری IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
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      جناب .یه سربیا دهلران که بزرگترین شهراستان ایلام با فرمانداری ویژه که الان ۱ ساله بزرگترین پروژه استان یعنی پتروشیمی روتعطیل کردین و۲۵۰۰ کارگر روشرمنده خانوادهاشون کردین اخه اینم انصافه ......

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