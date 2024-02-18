به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقیمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از محور ری آباد با بیان اینکه دوربینهای ثبت تخلفات عبور و مرور در این محور نصب شده است، تاکید کرد: نصب دوربینهای ثبت تخلف از جمله مولفههایی است که میتواند به کاهش تصادفات کمک کند.
وی با بیان اینکه نصب سامانههای هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور و افزایش سامانههای کنترل سرعت و اعمال تخلفات از الزامات این مسیر بود، افزود: این دوربینها در کاهش تلفات رانندگی ناشی از سرعت غیرمجاز مؤثر خواهند بود.
سرپرست مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان سمنان بیان کرد: با توجه به گستره بالای جغرافیایی در استان، محدودیت در نیروی انسانی نظارتی و طولانی بودن محورها نیاز است که نظارت هوشمند گسترش پیدا کند.
مقیمی بیان کرد: نصب سامانههای هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور در استان از راههای کمهزینهتر برای نظارت حداکثری در محورها و در نتیجه کاهش تخلفات در این بخش است.
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