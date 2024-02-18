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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵

ساخت هزار و ۶۰۰ کیلومتر ریل مطابق برنامه ششم توسعه

ساخت هزار و ۶۰۰ کیلومتر ریل مطابق برنامه ششم توسعه

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن شرکت ساخت گفت: طبق برنامه پنجم توسعه۳۶۰ کیلومتر راه‌آهن و در برنامه ششم توسعه هم با وجود همه سختی‌ها و مشکلات، ۱۶۰۰ کیلومتر ریل ساختیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس خطیبی معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور امروز (۲۹ بهمن‌ماه) در نشست تخصصی چالش‌های حمل و نقل ریلی، گفت: در عین حال که چالش زیاد داریم و کشور در عرصه حمل و نقل با مشکلات زیادی مواجه بوده اما دستاوردهای زیادی هم داشتیم. صرف نظر از اینکه آیا شبکه ریلی فعلی از بندر امام خمینی به شمال، برای کشور مفید بوده یا نه، طبق برنامه پنجم توسعه، ۳۶۰ کیلومتر در مجموعه شرکت ساخت، ساخت راه‌آهن داشتیم. در برنامه ششم توسعه هم ۱۶۰۰ کیلومتر ریل ساختیم با وجود همه سختی‌ها و مشکلات. در حالی که وضعیت ما در برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم بهبودی نداشته و این به‌دلیل توان و ظرفیت مهندسان کشور بوده است.

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه این انتقاد مطرح شده که خطوطی که از سوی شرکت ساخت ساخته شده، به درد نمی‌خورد، گفت: ما در زمینه ساخت ریلی خیلی بیراهه نرفتیم. از سوی دیگر توان مهندسی کشور در حال حاضر به قدری توسعه پیدا کرده که آن را به رخ مهندسان روسی می‌کشیم.

خطیبی با بیان اینکه بومی‌سازی در کشور دستاورد بزرگی است، اظهار کرد: ما از سال ۱۳۸۵ تا کنون حدود ۳۷ طرح ریلی اضافه کردیم و این موضوع چندان بی‌حساب و کتاب هم نبوده است. باید فرصتی باشد که بتوانیم این دستاوردها را مطرح کنیم. در عین حال برای حل مشکلات راهکار ارائه دهیم.

کد مطلب 6029834
زهره آقاجانی

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