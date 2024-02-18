محمد سبزه زاری در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی تا اواخر روز سهشنبه موجهایی از خوزستان گذر خواهند کرد که سبب بارشهای پراکنده در ارتفاعات شمالی و شرقی استان خواهد شد.
وی عنوان کرد: وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی تا روز چهارشنبه در برخی نقاط خوزستان به ویژه جادههای مواصلاتی مورد انتظار است.
سبزه زاری اظهار کرد: در شبانه روز گذشته آغاجاری با ۲۲.۹ و دهدز با سه درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط در خوزستان گزارش شدهاند.
مدیرکل هواشناسی خوزستان تصریح کرد: در شبانه روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۲.۷ و حداقل به ۱۰.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
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