اجرای طرح ویژه نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود ایرانی با اشاره به اجرای طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ اظهار کرد: طرح نظارتی ویژه با نظارت بر بازار کالا و خدمات در ماه مبارک رمضان و نوروز، با نظارت مستمر بر کلیه حلقه‌های زنجیره تولید، تأمین و عرضه از ۱۶ اسفندماه سال‌جاری تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: به لحاظ افزایش تقاضای عمومی در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده برخی از عوامل برگزار می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: پایش مستمر وضعیت تأمین و توزیع مایحتاج عمومی از سوی دستگاه‌های متولی متناسب با میزان تقاضا و جلوگیری از تخلفات احتمالی، تدابیر پیشگیرانه و رسیدگی بهنگام شکایات و گزارش‌های مردمی، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور هم‌افزایی و جلب همکاری مؤثر با سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط در سطح استان با هدف ایجاد آرامش و اثربخشی مؤثر و وحدت رویه در اقدامات نظارتی از جمله اهداف این طرح است.

ایرانی افزود: برای رسیدگی سریع به پرونده‌های متشکله و حتی‌الامکان رسیدگی به صورت سیار و همزمان با تشکیل پرونده تخلف، با اداره کل تعزیرات حکومتی استان هماهنگی‌های لازم انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در راستای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، استمرار نظارت و بازرسی در سطح بازار با اولویت اقلام مهم سبد مصرفی خانوار با استفاده از توان دستگاه‌های ذیربط اعم از جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های مرتبط با طرح در راستای استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، طرح نظارتی ویژه اجرا می‌شود.

ایرانی اضافه کرد: استقرار گروه‌های بازرسی سیار و ثابت در مراکز عمده عرضه کالا، میادین میوه و تره‌بار، پایانه‌های مسافربری بین شهری، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و سطح شهر به منظور سهولت در دسترسی مصرف‌کنندگان به مراجع نظارتی و رسیدگی سریع و مؤثر به تخلفات از دیگر اقدامات طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۳ است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم ار عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور فروش، گران‌فروشی، احتکار کالاهای اساسی، فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر و… را از طریق سامانه یکپارچه پاسخگویی ۱۲۴ گزارش کنند تا بازرسان ما در اسرع وقت با مراجعه به محل، موضوع را بررسی کنند.