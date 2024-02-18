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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۲۲:۵۹

امروز؛

عملیات ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی محرومان در یزد آغاز شد

عملیات ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی محرومان در یزد آغاز شد

یزد- عملیات ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی محرومان امروز با حضور فرمانده سپاه الغدیر، استاندار یزد و جمعی از مسؤولان استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد روز یکشنبه در مراسم آغاز به کار عملیات احداث مسکن محرومان اظهار کرد: مجموعه ۲۰۰ واحدی روستای شحنه به‌نام پردیس شهید رشیدی نام‌گذاری شده است.

سردار حسین زارع کمالی عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، قرار است از بهترین مصالح برای احداث این واحدها استفاده و ظرف مدت ۱۸ ماه تکمیل و بهره‌برداری شود.

وی بیان کرد: این واحدها در زیربنای بیش از ۷۵ مترمربع احداث می‌شود که ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات توسط بنیاد مسکن در نظر گرفته شده و بقیه توسط خیران و جهادگران بسیجی تأمین می‌شود.

کد مطلب 6031180

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