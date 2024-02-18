عملیات ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی محرومان در یزد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد روز یکشنبه در مراسم آغاز به کار عملیات احداث مسکن محرومان اظهار کرد: مجموعه ۲۰۰ واحدی روستای شحنه بهنام پردیس شهید رشیدی نامگذاری شده است.
سردار حسین زارع کمالی عنوان کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، قرار است از بهترین مصالح برای احداث این واحدها استفاده و ظرف مدت ۱۸ ماه تکمیل و بهرهبرداری شود.
وی بیان کرد: این واحدها در زیربنای بیش از ۷۵ مترمربع احداث میشود که ۳۵۰ میلیون تومان تسهیلات توسط بنیاد مسکن در نظر گرفته شده و بقیه توسط خیران و جهادگران بسیجی تأمین میشود.
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