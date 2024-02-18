تحقق ۹۱ درصد کشت محصولات زراعی در طرح جهش تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند در نشست طرح جهش تولید در دیمزارها اظهار کرد: تاکنون ۹۱ درصد کشت محصولات زراعی طرح جهش تولید در دیمزارهای این استان محقق شده است.

وی افزود: براساس برنامه ابلاغی طرح جهش تولید در دیمزارها برای سال زراعی جاری ۱۲۰ هزار هکتار تعیین شده که تاکنون ۱۰۹ هزار و هفت هکتار انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این طرح ۱۰ محصول زراعی گندم، جو، نخود، عدس، گیاهان علوفه‌ای، گیاهان روغنی و گیاهان دارویی به زیر کشت رفته است اظهار داشت: در این طرح ۱۰۰ هزار و ۱۶ هکتار گندم، هفت هزار و ۷۰۱ هکتار جو، ۶۳ هکتار نخود، ۳۰۳ هکتار علوفه دیم، ۱۳ هکتار عدس، ۲۷۴ هکتار کاملینا و ۶۳۳ هکتار گیاهان دارویی و…کشت شده است.

جلیلوند با بیان اینکه این طرح در ۶ شهرستان و ۳۸۵ روستای استان در حال اجرا است افزود: تاکنون سه هزار رو ۵۸۳ نفر از کشاورزان طرف قرارداد تولید در طرح جهش تولید در دیمزارهای هستند.

وی اضافه کرد: همچنین تاکنون سطح بیمه محصولات زراعی دیم در طرح جهش تولید به ۶۸ هزار و ۵۵۰ هکتار رسیده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تاکنون ۱۰۵ کشاورز برای اخذ تسهیلات کم بهره خرید ادوات کشاورزی دیم به بانک ملی معرفی شده‌اند که از این تعداد ۶ نفر موفق به دریافت ادوات شده‌اند و مابقی نیز در دست اقدام است.