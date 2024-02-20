رقابت ۶ کاندیدای مجلس خبرگان در آذربایجان شرقی/ آشنایی با نامزدها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری یازدهم اسفند ماه سال جاری برگزار می‌شود.

آذربایجان شرقی ۱۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی و پنج نماینده در مجلس خبرگان رهبری دارد.

تنور انتخابات خبرگان رهبری نیز همچون انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان شرقی گرم است و ۶ نفر از ثبت نام کنندگان خبرگان رهبری در آذربایجان شرقی تأیید صلاحیت شدند.

تبلیغات کاندیداهای خبرگان رهبری آغاز شده است

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ۶ نفر از ثبت نام کنندگان خبرگان رهبری در این استان تأیید صلاحیت شدند.

حسن حقیقیان اظهار کرد: تاکنون حجج اسلام آقایان سیدمحمدعلی آل هاشم، محمدتقی پورمحمدی، جواد حاجی زاده کلجاهی، سیدباقر سیدی بنابی، علی ملکوتی و سیدمحمد واعظ موسوی به عنوان داوطلبان مجلس خبرگان رهبری از آذربایجان شرقی تأیید صلاحیت شده اند.

حقیقیان ادامه داد: تبلیغات کاندیداهای خبرگان رهبری آغاز شده است و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع زمان رأی گیری ادامه خواهد داشت.

آشنایی با کاندیداهای خبرگان رهبری در آذربایجان شرقی

آیت الله سید محمدعلی آل‌هاشم

‌‌آیت الله سید محمدعلی آل‌هاشم فرزند آیت‌الله سید محمدتقی آل‌هاشم از روحانیون برجسته و به نام تبریز است. وی پس از شهیدان محراب آیت‌الله قاضی و آیت‌الله مدنی، مرحوم آیت‌الله مشکینی، مرحوم آیت‌الله ملکوتی و آیت‌الله مجتهد شبستری، ششمین نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعهٔ تبریز از ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ تاکنون اس.

تحصیلات مقدماتی را تا دبیرستان در تبریز گذراند؛ سپس برای تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه تبریز مشغول و سپس به حوزه علمیه قم عزیمت نمود و تحصیلات حوزوی را تا مقطع سطح چهار حوزوی (دکتری) گذراند و به مدت ۱۴ سال در درس خارج مقام معظم رهبری حضور فعال داشت. همچنین وی دارای تالیفات تخصصی برای نیروهای مسلح، طلاب و روحانیون و تالیفات عمومی است.

وی سنوات بسیاری در مناطق عملیاتی جبهه‌های جنگ حق علیه باطل شرکت کرده و با فرماندهان بزرگی همچون شهید صیاد شیرازی همراه بوده و سابقه درخشانی در این زمینه دارد. حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم، همچنین از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ با حکم مقام معظم رهبری مسؤولیت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران را عهده دار بود. وی در این دوره سه بار موفق به کسب مقام اول بین سازمان‌های عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح در اشراف فرماندهی معظم کل قوا شد.

با نگاهی به کارنامه فعالیت‌های حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم برخی از مسوولیت‌های برجسته وی را می‌توان چنین نام برد: مسؤول ستاد نماز جمعه تبریز، مسؤول عقیدتی سیاسی مرکز آموزش پشتیبانی نیروهای زمینی ارتش، رئیس عقیدتی سیاسی لشکر ۲۱ حمزه آذربایجان، رئیس اداره عقیدتی سیاسی منطقه‌ای آذربایجان، معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی منطقه‌ای آذربایجان، جانشین اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش، جانشین اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش، معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تصویب فرماندهی معظم کل قوا، رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش با تصویب فرماندهی معظم کل قوا.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم؛ همچنین عضو میز آذربایجان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و از این ناحیه هم خدمات ارزشمند و ارزنده‌ای به این منطقه داشته است.

آیت الله محمدتقی پورمحمدی

آیت الله محمدتقی پورمحمدی در طول سال‌های مبارزه امت با نظام پهلوی با سیل خروشان همراه بود و نوارها و اعلامیه‌های امام خمینی را دنبال می‌کرد. در آن دوران وی توسط ساواک در قم دستگیر و بازجویی شد و یک بار نیز زمانی که مأموران ساواک وارد حجره او در مدرسه حجتیه شدند به طور معجزه آسایی متوجه کتاب تحریر الوسیله حضرت امام (ره) در لابه لای کتاب‌ها نشدند و از چنگ آنان رهایی یافت.

پس از انقلاب زمانی که امام خمینی (ره) فرمود کسانی که می‌توانند در نهادها مفید باشند و خدمت کنند بر آنها واجب است که به وظیفه خود عمل کنند. آیت الله پورمحمدی با لبیک گویی به فرمان امام وارد سپاه شد تا دین خود را نسبت به انقلاب ادا کند. وی در زمان جنگ تحمیلی مسؤول روابط عمومی سپاه منطقه پنج بود و سپس از طرف فرمانده کل سپاه به فرماندهی سپاه اردبیل منصوب شد.

در دوران دفاع مقدس قریب ۴۰ ماه در جبهه حضور پیدا کرد و در برخی از عملیات‌ها همکاری‌های بسیاری با شهدای والا مقام مهدی باکری، حمید باکری، مرتضی یاغچیان و سایر فرماندهان داشت.

آیت الله پورمحمدی پس از دوره فرماندهی سپاه برای ادامه تحصیل به قم بازگشت و پس از مدتی به اصرار آیت الله خاتم یزدی امامت جمعه جلفا و هادی شهر را پذیرفت و بار دیگر به خطه آذربایجان بازگشت تا به وظیفه تبلیغی خود عمل کند.

امامت جمعه جلفا، امامت جمعه اهر، مدیریت حوزه علمیه تبریز و امامت جمعه مراغه از دیگر سوابق این کاندیدای مجلس خبرگان رهبری است.

وی سابقه دو دوره متوالی نمایندگی مردم استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری را دارد. او در طول سال‌های نمایندگی خبرگان نایب رئیس کمسیون پاسداری از ولایت فقیه و عضو کمیسیون سیاسی در دوره چهارم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم است.

آیت الله حاج شیخ جواد حاجی زاده

آیت الله حاج شیخ جواد حاجی زاده در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی در روستای کلجاه از توابع شهرستان اسکو در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. در سال ۱۳۴۹ وارد حوزه علمیه تبریز شد و از محضر اساتید بزرگوار آن زمان کسب فیض کرد و در سال ۱۳۵۵ به دست مرحوم آیت الله سید حسن انگجی (ره) مفتخر به لباس مقدس روحانیت شد و برای ادامه تحصیل در سال ۱۳۵۶ رهسپار حوزه علمیه قم شد.

این ورود همزمان با قیام مردم قهرمان قم مصادف شد و در همان اوان جوانی با روحیه انقلابی ضمن مشارکت و همراهی در انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) تحت تعلیمات اساتید بزرگوار به تحصیلات عالیه خود ادامه داد.

وی پس از شروع جنگ تحمیلی با حضور در جبهه و همراهی رزمندگان، به لحاظ شایستگی به عنوان مسؤول عقیدتی سیاسی پدافند هوایی تبریز انتخاب شد. پس از پایان جنگ برای ترویج اسلام ناب محمدی (ص) به کشور ترکیه سفر کرد و در میان شیعیان استانبول و آنکارا به فعالیت‌های خالصانه پرداخت.

کتاب ازدواج در اسلام به زبان ترکی استانبولی و دیگر مقالات علمی از آثار وی است. در سال ۱۳۷۵ به دعوت بزرگان و اساتید به ویژه حضرت آیت الله مجتهد شبستری به سمت امامت جمعه شهرستان اهر منصوب شد که منشأ برکات عدیده ای از جمله تکمیل بخش برادران و راه اندازی بخش خواهران حوزه علمیه اهر شد و هم اکنون از اساتید حوزه و دانشگاه است. مردمی بودن و در کنار مردم بودن و احساس مسؤولیت برای حل مشکلات مردم از شاخصه‌های مهم حاجی زاده است.

حجت الاسلام و المسلمین سید باقر سیدی

حجت الاسلام والمسلمین سید باقر سیدی بنابی در روز ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۴۶ در شهر بناب دیده به جهان گشود. وی تحصیلات کلاسیک خود را تا سیکل در زادگاه خود ادامه داده و در سال ۱۳۶۱ همزمان با اولین دوره پذیرش مدرسه ولی‌عصر (عج) بناب، وارد حوزه علمیه این شهر شد و پس از اتمام سطح یک در سال ۱۳۶۴ برای ادامه تحصیل عازم قم شد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدی، در حوزه علمیه قم سطوح عالیه را از محضر حضرات آیات وجدانی، پایانی، اعتمادی و ستوده فراگرفت و بعد در درس خارج آیت‌الله فاضل لنکرانی (به مدت ۲ سال)، خارج فقه آیت‌الله شیخ جواد تبریزی (به مدت ۶ سال) و یک دوره کامل خارج اصول آیت الله شیخ جعفر سبحانی (به مدت ۷ سال) شرکت کرد و همچنین از دروس تفسیر و فلسفه آیت‌الله جوادی آملی بهره برد.

حجت الاسلام و المسلمین سیدی در سال ۱۳۷۰ در اولین دوره تخصصی کلام اسلامی در مؤسسه امام صادق (ع) پذیرفته شد و طی ۴ سال دوره تخصصی کلام را گذراند. وی همچنین در سال ۱۳۸۲ از پایان نامه خود تحت عنوان عصمت پیامبران در کلام اسلامی، دفاع کرده و موفق به اخذ مدرک سطح چهار (دکترا) شد.

وی از سال ۱۳۷۴ در حوزه علمیه بناب مشغول تدریس شده و در کنار تدریس در حوزه در دانشگاه هم به تدریس فقه و اصول و کلام و فلسفه و مبانی حقوق اسلامی پرداخت و در این مدت علاوه بر داوری و راهنمایی و مشاوره صدها پایان نامه حوزوی و دانشگاهی، به مدت ۱۴ سال نیز مسؤولیت دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد شهرستان بناب را عهده‌دار شد.

وی در حال حاضر مدیریت مرکز تخصصی حضرت ولیعصر (عج) بناب را عهده دار است.

حجت الاسلام سید محمد واعظ موسوی

سید محمد واعظ موسوی زاده ۱۳۴۳ در شبستر، مدرسِ سطح عالی و درس خارج فقه، خارج اصول و تفسیر در حوزه علمیه قم و نماینده سابق مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری است.

وی در مجلس خبرگان رهبری نایب رئیس کمیسیون سیاسی-اجتماعی و عضو کمیسیون پاسداری از ولایت فقیه بوده و در انجمن علمی ارتباطات و تبلیغ حوزه‌های علمیه رئیس دوره‌های اول تا سوم بوده است.

آیت الله علی ملکوتی

علی ملکوتی (زاده ۱۳۲۷ در قم) فقیه و مجتهد شیعه و نماینده استان آذربایجان شرقی در دورهٔ پنجم مجلس خبرگان رهبری است. او فرزند مسلم ملکوتی از مراجع تقلید شیعه و امام جمعه سابق تبریز است.

وی از فهرست جامعتین با گرایش سیاسی مستقل است.

وی همچنین عضو مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان است.