فرهنگنامه شهدای شهرداری های مازندران تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد حسن سلامی ظهر دوشنبه در نشست با مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران با اشاره به جنگ فرهنگی دشمنان و بیان اینکه امروز مردم از لحاظ فرهنگی و اعتقادی مورد هجمه دشمنان هستند، اظهار داشت: شهرداریها به عنوان یک نهاد عمرانی فرهنگی در امیدآفرینی جامعه نقش آفرین هستند.
وی افزود: هرچه سیره شهدا و معنویت را بیشتر در جامعه ترویج کنیم آسیبهای کمتری را شاهد خواهیم بود و شهرداریها نقش مؤثری در این زمینه دارند.
این مسؤول با اشاره به اهمیت فضای فرهنگی تبلیغی مراسم یوم الله انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه داد: انتظار داریم در کارگروه امور شهری، شوراها و شهرداریهای ستاد بزرگداشت مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت با مسئولیت مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران در سال ۱۴۰۳ اتفاقات خوبی را شاهد باشیم.
سرهنگ پاسدار سلامی با تأکید بر نقش هدایتگری شهرداریها در حوزه اجرای برنامههای دفاع مقدس و مقاومت تصریح کرد: تدوین فرهنگنامه شهدای شهرداریها، حمایت از تولید فیلم و کتاب در این کارگروه برنامه ریزی شود.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس مازندران بر لزوم تهیه برنامه مدوّن با موضوع دفاع مقدس و مقاومت در کارگروه امور شهری، شوراها و شهرداریهای ستاد بزرگداشت مناسبتهای دفاع مقدس و مقاومت و نقش آفرینی شهرداریها در مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان مازندران تأکید کرد و اذعان داشت: فرهنگنامه شهدای شهرداریهای استان در دفاع مقدس در دستور کار قرار گیرد.
وی گفت: همچنین آموزش دو واحد درس دفاع مقدس ویژه کارکنان شهرداریها در سال ۱۴۰۳ هدف گذاری شود و نسبت به ثبت فعالیتهای دفاع مقدس و مقاومت شهرداریها در سامانه جامع دفاع مقدس اقدام صورت گیرد.
این مسؤول با بیان اینکه یادمانهای شهدای گمنام به عنوان پایگاههای فرهنگی مورد توجه قرار گیرند بر لزوم مساعدت در تکمیل یادمانهای نیمه تمام تأکید کرد و افزود: همچنین نقش شهرداریها در کمک به جبهه و اعزام نیرو مستندسازی و تبدیل به کتاب شود.
سرهنگ پاسدار سلامی با اشاره به تدوین دانشنامه استانی دفاع مقدس، بر لزوم تهیه و تدوین مقالات علمی مربوط به شهرداریها در این دانشنامه تأکید کرد.
بیان رسالت فرهنگی شهرداریها
فرهاد عسکری» مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران نیز در این نشست، با بیان اینکه یکی از رسالتهای شهرداریها رسالت فرهنگی است، گفت: شهرداریها داری پتانسیل فرهنگی هستند و باید در بحث دفاع مقدس و مقاومت ورود پیدا کنند.
وی قول مساعدت در تکمیل یادمانهای نیمه تمام حوزه شهرداریها را داد و بیان کرد: آموزش دو واحد درس دفاع مقدس، تدوین فرهنگنامه شهدای شهرداریها و راهیان نور در برنامه کارگروه امور شهری، شوراها و شهرداریهای ستاد بزرگداشت دفاع مقدس و مقاومت در سال ۱۴۰۳ گنجانده میشود.
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