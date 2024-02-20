۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۰۳

رییس کل بیمه مرکزی در غرفه مهر اعلام کرد؛

برطرفی مشکلات «کروکی آنلاین» طی روزهای آتی

رییس کل بیمه مرکزی گفت: بنا شد تا طی هر هفته با پلیس راهور جلساتی در راستای برطرف کردن مشکلات کروکی برخط گذاشته شود و تا اواسط اسفندماه این موانع رفع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مستقر در نمایشگاه رسانه ملی ایران؛ علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در جریان بازدید از نمایشگاه رسانه‌های ایران از غرفه مهر بازدید کرد.

علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیمه برخط از (۱۳ آذرماه) در کل کشور توسط پلیس راهور و بیمه مرکزی در حال انجام است، گفت: البته به دلیل اینکه اجرای این روند به صورت داده برخط است قطعاً ایراداتی خواهد داشت.

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه تاکید کرد: از ابتدای بهمن‌ماه سال جاری بنا شد تا هر هفته یک جلسه در راستای مشکلات «کروکی برخط» با پلیس راهور برگزار می‌کنیم تا موانع طی این جلسات برطرف شود.

وی در ادامه تاکید کرد: از زمان ثبت کروکی توسط پلیس راهور تا اینکه این کروکی به بیمه مرکزی ارجاع شود، جمعاً دو ساعت زمان‌بر است.

زهره آقاجانی

