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۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۰۴

دادستان کهنوج:

جوان ۱۹ساله کهنوجی از چنگال آدم ربایان آزاد شد

جوان ۱۹ساله کهنوجی از چنگال آدم ربایان آزاد شد

کرمان_ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج از آزادی جوان ۱۹ ساله کهنوجی ظرف مدت کمتر از ۴۸ ساعت از چنگال گروگان گیران خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید رضایی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بلافاصله پس از اطلاع از یک مورد آدم ربائی در شهرستان کهنوج، رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی و پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی اعلام کرد: پس از انجام اقدامات پلیسی هویت آدم ربایان مشخص گردید و موفق شدیم با استفاده از ظرفیت مصلحین و سران طوایف فرد ربوده شده با سلامت کامل جسمی از چنگال آدم ربایان رهایی یابد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج علت و انگیزه گروگانگیران را مسائل مالی دانست و افزود: در این رابطه چند متهم تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند و دستورات قضائی لازم جهت دستگیری متهمان صادر گردیده است.

کد مطلب 6032035

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