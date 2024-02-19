جوان ۱۹ساله کهنوجی از چنگال آدم ربایان آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید رضایی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بلافاصله پس از اطلاع از یک مورد آدم ربائی در شهرستان کهنوج، رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی و پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی اعلام کرد: پس از انجام اقدامات پلیسی هویت آدم ربایان مشخص گردید و موفق شدیم با استفاده از ظرفیت مصلحین و سران طوایف فرد ربوده شده با سلامت کامل جسمی از چنگال آدم ربایان رهایی یابد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج علت و انگیزه گروگانگیران را مسائل مالی دانست و افزود: در این رابطه چند متهم تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند و دستورات قضائی لازم جهت دستگیری متهمان صادر گردیده است.