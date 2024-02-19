دریافت 4 MB کد مطلب 6032192 https://mehrnews.com/x34hnY ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۷ کد مطلب 6032192 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۷ پاسخ دبیر شورای عالی فضای مجازی به رفع فیلتر پلتفرمهای خارجی پاسخ صریح محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی به رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام در ایران را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط احتمال رفع فیلتر پلتفرمها در قالب مصوبه اخیر چقدر است؟/بخش خصوصی واسط مذاکره با سکوهای خارجی میشود رد اظهارات وزیر ارتباطات درباره تخریب تجهیزات فیبرنوری شرکتها اجرای پروژه فیبرنوری توسعه ارتباطات در کشور را بیمه میکند جدیدترین محصولات دانش بنیانها در صنعت پتروشیمی معرفی میشود برچسبها فضای مجازی شورای عالی فضای مجازی تلگرام اینستاگرام فیلترینگ
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