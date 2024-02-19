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کد مطلب 6032192
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۳۰ بهمن ۱۴۰۲، ۲۳:۰۷

پاسخ دبیر شورای عالی فضای مجازی به رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی

پاسخ دبیر شورای عالی فضای مجازی به رفع فیلتر پلتفرم‌های خارجی

پاسخ صریح محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی به رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام در ایران را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • سید IR ۰۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      2 0
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      سلام ببین دیشب سوار ماشین شدم اسنپ دیدم راننده خیلی فرد موجه است هم کلام شدم ایشان ماسک زده بود علت را پرسیدم بعد از مقداری سوالات من دیدم از جانبازان هشت سال دفاع مقدس است کارمند وزارت ارتباطات بود تازه مسولیت هم داشته . وزیر ده شصتی ایشان را بازنشسته کرده گفته جوان گرای باید کرد.شما مشکلات معیشتی
    • یه یوزر IR ۲۱:۱۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      23 2
      پاسخ
      شما کی هستید که باید قانونتون رو رعایت کرد ؟خودتون قانون مدارید ؟یه دنیا دارند از این اپلیکیشن ها استفاده میکنند ،منم میکنم تا آخر عمرم ،شما هم نمیتونید چیزی که بهتون ربطی نداره رو فیلتر کنید ،الان دارند خداروشکر تو تهران استار لینک میفروشند ،به محض بر اومدن از هزینش منم میخرم ،میتونم،میخرم.
    • سهیل IR ۰۷:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      12 0
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      خودت بدون فیلتری آره ؟؟نگی نه که باور نمیکنم..
    • IR ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      5 0
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      همه مردم که از آن قسمت نادرست فضای مجازی استفاده نمیکنند چرا باید تر و خشک با هم بسوزند
    • محمد IR ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      5 3
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      چیزی که زیاده فیلتر شکن هست فیلتر کنید
      • تندر AE ۱۰:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
        2 0
        حاجی برای همین کاره سرور های کلود فلر رو محدود کردن بخاطر همین وضعیت اینترنت اینجوری و مجبورن روت های سایت و سرویس داخلی هم بالا میاد با مختل بشن بهترین راه اینکه اینترنت بیوفته دست ارتش و سپاه و شبکه ملی اطلاعات راه اندازی میشه درست مثل اکثر کشور مثل امارات و عربستان و...
    • تندر AE ۱۰:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      0 2
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      تنها راه حلی اینکه اینترنت به ارتش و سپاه بسپارن و شبکه ملی اطلاعات به صورت کامل راه اندازی بشه حتی از فیلترشکن هم استفاده کنن باید از شبکه ملی رد بشه تا وصل بشه اینجوری جاسوسی صورت نمیگیره
    • بنده ی خدا IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      1 0
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      ببنید هرچیزی توی دنیا هم استفاده بد میشه ازش کرد هم خوب، نمونه‌ی ساده ش یه کبریت هم میشه یه جنگلو باهاش آتیش زد هم میشه یه خونه رو باهاش گرم کرد یا یه چاقو هم میشه باهاش میوه پوست کند هم میشه یه نفرو باهاش کشت، پس خواهشاً عاقلانه کاری رو انجام بدید تا که کسی به عقلتون شک نکنه

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