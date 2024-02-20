به گزارش خبرگزاری مهر، رامین آذری در گفت و گو با خبرنگاران افزود: هدف از برگزاری این رزمایش کسب آمادگی در برابر تهدیدات زیستی در حوزه هوانوردی و افزایش مهارت‌های لازم در پاسخ به این نوع تهدیدات است.

وی اظهار کرد: این رزمایش با سناریو فرود اضطراری یک هواپیمای باری خارجی حامل خدمه بدحال و دارای علائم مشکوک با مشارکت کلیه نهادهای لشکری و کشوری و نهادهای امنیتی و امدادی صبح روز چهارشنبه ۲ اسفند در فرودگاه تبریز برگزار می‌شود.

مدیرکل فرودگاه‌های آذربایجان‌شرقی گفت: در دهه‌های اخیر نوع تهدیداتی که صنعت هوانوردی در جهان با آن مواجه است تغییر کرده و بیماری‌های واگیردار با قابلیت انتقال سریع از فرودگاه به سطح شهرها یکی از تهدیداتی است که باید در برابر آن آمادگی کامل داشت.

آذری ادامه داد: در این رزمایش تمام ادارات استانی مشارکت خواهند کرد و اقداماتی مانند تشخیص تهدید، هشداردهی، محدودسازی، امداد و نجات و رفع آلودگی انجام خواهند داد.

وی همچنین یادآور شد: ماهانه بیش از یکهزار و ۲۰۰ پرواز در فرودگاه تبریز انجام می‌شود و این فرودگاه از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین فرودگاه‌های کشور به شمار می‌رود طوری که به عنوان مرکز منطقه‌ای و در قالب پروازهای داخلی و خارجی به هم استانی‌ها و مسافران استان‌های همجوار نیز ارائه خدمات می‌کند بر این اساس جزو مهمترین فرودگاه‌های کشور به حساب می‌آید.

آذری، افزود: از ۲۱ شرکت هواپیمایی فعال در کشور، حدود ۱۵ شرکت پرواز منظم برنامه‌ای از فرودگاه تبریز به مقصدهای مختلف انجام می‌دهند که از این تعداد نیز ۱۰ ایرلاین در مسیر پرتردد تبریز - تهران برنامه پروازی منظم دارند.