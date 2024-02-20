تجمع اعتراضی کارکنان انتشارات علمی و فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، کارکنان انتشارات علمی فرهنگی روز گذشته دوشنبه ۲۹ بهمن مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع کردند.

کارکنان انتشارات علمی و فرهنگی اعلام کردند در اعتراض به حقوق معوقه و ناکارآمدی مدیر نشر خود دست به اعتراض زدند و همچنین خواستار اخراج قاسم صفایی نژاد مدیریت این‌انتشارات شدند چون معتقدند مدیریت جدید این انتشارات آن را به تعطیلی کشانده است.

بیست و سوم خرداد امسال بود که محمد حسنی مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی پس از چند ماه فعالیت از سمت خود استعفا کرد تا اینکه قاسم صفایی نژاد از دیروز سه‌شنبه ۲۲ آذر سکان این انتشارات را به دست گرفت.

صفایی‌نژاد دکترای مدیریت رسانه از دانشگاه تهران دارد و مدیر نشر صاد است. او از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ سردبیری ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه را بر عهده داشت و در کارنامه حرفه‌ای او مدیریت دو ساله بر نشر جام جم نیز دیده می‌شود.

انتشارات علمی و فرهنگی ۳۸ سال قدمت دارد و از سال ۱۳۶۰ با ادغام دو مؤسسه انتشاراتی به نام‌های «بنگاه ترجمه و نشر کتاب» با مدیرعاملی احسان یار شاطر و «مؤسسه انتشارات فرانکلین» با مدیریت همایون صنعتی‌زاد آغاز به کار کرده است؛ این انتشارات از سال ۱۳۸۰ با هدف توسعه و گسترش فعالیت‌های اجرایی سه شرکت مجزا و وابسته را به نام‌های «شرکت چاپ و نشر کتیبه»، «شرکت بازرگانی کتاب گستر» و «شرکت فرهنگ فیلم تهران» در زیر مجموعه خود تعریف کرده است.

پس از شکل‌گیری این‌تجمع اعتراضی، مدیران سازمان تأمین اجتماعی نسبت به اعتراض کارکنان این انتشارات قول مساعدت دادند.