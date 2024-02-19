آخرین خبرها از انتخابات «معمولان»

محمد ناظری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات پیش رو، اظهار داشت: در تمامی ارکان و اصول ارزشمند و مترقی نظام مقدس جمهوری اسلام ایران، بحث انتخابات بهعنوان یک محور و ارزش برای کشور همواره محسوب شده است و ادامه خواهد داشت.
وی عنوان کرد: انتخابات، تبلور حضور و پیادهسازی افکار و آرا مردم در نظام مردمسالاری دینی و تصدی انتصابات و سمتها است.
رقابت ۱۴ کاندیدا در حوزه انتخابات پلدختر و معمولان
فرماندار معمولان در ادامه سخنان خود مردم با حضور در انتخابات سرنوشت خود را تعیین میکنند، افزود: انتخابات از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در کشور برگزار و همواره در ادوار مختلف شاهد برگزاری انتخابات بودهایم.
ناظری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر قانون انتخابات، گفت: در این راستا تدابیر و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات به نحو مطلوبی اندیشیده شده است.
وی با اشاره به رقابت ۱۴ کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه پلدختر و معمولان، عنوان کرد: برای برگزاری انتخابات در شهرستان معمولان ۴۰ شعبه اخذ رأی را پیشبینی کردهایم.
فرماندار معمولان، بیان داشت: از مجموع این ۴۰ شعبه اخذ رأی، ۲۵ شعبه سیار و ۱۵ شعبه نیز ثابت هستند.
ناظری، ادامه تمام ۴۰ شعبه اخذ رأی ما در شهرستان معمولان آنلاین و بر خط هستند و زیرساخت برگزاری انتخابات در این شهرستان مهیا شده است.
تأکید به مدیران و کاندیداها برای رعایت قانون
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع تبلیغات کاندیداهای انتخابات، عنوان کرد: در این راستا تمام امکانات، زیرساختها، فضاهای دولتی و… در شهرستان در اختیار کاندیداها برای تبلیغات قرار داده خواهد شد.
فرماندار معمولان، ادامه داد: این امکانات با یک سازوکار مدون و مبتنی برای عدالت در اختیار کاندیداهای انتخابات قرار میگیرد.
ناظری با تأکید بر اینکه در راستای رعایت قانون تبلیغات انتخابات جلساتی را با کاندیداها برگزار کردهایم، گفت: موارد لازم دراینرابطه به کاندیداها تذکر داده شده است.
وی، عدم راهاندازی کارناوال انتخاباتی، پرهیز از تبلیغات زودهنگام انتخاباتی، لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی و تبلیغاتی و… را از جمله موارد تذکر داده شده به کاندیداها برشمرد و عنوان کرد: امیدواریم همه کاندیداها موارد قانونی یاد شده را رعایت کنند و به قانون پایبند باشند.
فرماندار معمولان در ادامه با اشاره به تأکید به مدیران و مجریان برگزاری انتخابات برای رعایت کامل بیطرفی، افزود: فصلالخطاب همه امورات باید قانون باشد.
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