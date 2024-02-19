فعالان خودجوش مردمی نگین درخشان جامعه ایرانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حامد غفوری نژاد شامگاه دوشنبه در جمع نمایندگان فعالان مردمی اجتماعی سقز اظهار داشت: این نهادهای مردمی، بانی و باعث زنده بودن جامعه هستند.

وی افزود: فعالان و هسته‌های خودجوش مردمی، به عنوان حلقه‌ای میانی نقش مهمی در تصمیم سازی دارند و کمک حلقه‌های میانی به تصمیم سازی دولت، باعث جلوگیری از هدر رفت منابع خواهد شد.

مسؤول دفتر رشد و تعالی ستاد حکمرانی مردمی سازی دولت در نهاد ریاست‌جمهوری با بیان اینکه حلقه‌های میانی بایستی به صورت تخصصی نسبت به شناسایی مشکلات و ارائه راهکار اقدام نمایند افزود: برخی از مسائل در کشور بدون مردم به سرانجام نخواهد رسید.

غفوری نژاد ادامه داد: بروکراسی اداری یکی از مشکلات در کشور است که با واگذاری امور و نقش آنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری از بروکراسی اداری کاسته و نظام بروکراسی به مرور تغییر خواهد کرد.

انقلاب اسلامی با پشتوانه مردمی به پیروزی رسید

دستیار استاندار کردستان در امر مردمی سازی دولت هم، هسته‌های خودجوش مردمی و حلقه‌های میانی را راهبران و مجاهدان جامعه توصیف نمود.

صادق صادقی با بیان انقلاب اسلامی با پشتوانه مردمی به پیروزی رسید اضافه کرد: حضرت امام خمینی (ره) برای تعیین سرنوشت کشور اعلام فرمودند که باید به آرای مردم توجه و مردم به نظام جمهوری اسلامی آری گفتند.

وی ادامه داد: نظام اسلامی، انقلاب اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی ۵ رکن اساسی کشورمان ایران هستند که برای این ارکان مهم با مجاهدت مردم تلاش‌های ارزشمندی صورت گرفته است.

صادقی با تاکید بر اینکه مؤلفه اصلی قدرت، مردم هستند، ادامه داد: بی تفاوتی مردم و تصدی گری دولت در برخی از موارد از مشکلات کشور که به دلیل وجود قوانین دست و پاگیر نتوانسته‌ایم برای حضور مردم در تصمیم سازی و تصمیم گیری سازوکاری مناسب تعریف کنیم.

انتخابات تبلور قدرت مردم در تعین سرنوشت خویش است

دستیار استاندار کردستان در امر مردمی سازی دولت در بخشی دیگر از سخنان خود، انتخابات را یکی از مؤلفه‌های تعیین سرنوشت کشور برشمرد و ادامه داد: انتخابات تبلور قدرت مردم در تعین سرنوشت خویش است.

در ادامه شرکت کنندگان پیرامون؛ راه اندازی خانه جوان، تسهیلگری در صدور مجوزهای خانه امید، ضرورت استقلال گروه‌های مردمی، اجرای طرح‌های مناسب برای تسهیل در ترافیک، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی برای راه انداری مرکز سنگ شکن و ام آر آ. به ایراد سخن پرداختند.