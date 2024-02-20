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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۲۶

تفاهم‌نامه همکاری مرکز ماهور با دانشگاه علوم پزشکی اراک منعقد شد

تفاهم‌نامه همکاری مرکز ماهور با دانشگاه علوم پزشکی اراک منعقد شد

اراک- تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اصحاب هنر و رسانه (ماهور) با دانشگاه علوم پزشکی اراک منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد فراهانی مدیرکل تبلیغات اسلامی مرکزی عصر دوشنبه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز اصحاب هنر و رسانه (ماهور) با دانشگاه علوم پزشکی اراک، اظهار کرد: این تفاهم نامه در راستای ایجاد و گسترش تعامل و هم افزایی در زمینه‌های مختلف اجرایی، عملیاتی، علمی و پژوهشی به ویژه در حوزه سلامت، جمعیت و خانواده منعقد شد.

وی افزود: امید است در مرکز ماهور با بهره گیری از ظرفیت اصحاب هنر و رسانه، در راستای تقویت و توجه به سلامت شهروندان و تحکیم بنیان خانواده، تولیدات رسانه‌ای و هنری مناسب ایجاد شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز گفت: مجتمع ماهور یک مرکز مناسب و مجهز در زمینه فعالیت‌های فرهنگی است و نقطه عطفی در تسریع فعالیت‌های فرهنگی سازمانها به شمار می‌رود.

علیرضا امانی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی در فعالیت‌های فرهنگی پیشرو و پیشگام است، افزود: این دانشگاه علاوه بر اهداف بهداشت، درمان و توجه به سلامت مردم، توجه ویژه ای به فعالیت‌های فرهنگی داشته و امضای این تفاهم نامه کمک کننده اقدامات دانشگاه در زمینه روابط عمومی و امور فرهنگی در حوزه‌های مختلف است.

کد مطلب 6032324

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