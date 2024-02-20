به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد فراهانی مدیرکل تبلیغات اسلامی مرکزی عصر دوشنبه در آئین انعقاد تفاهمنامه همکاری میان مرکز اصحاب هنر و رسانه (ماهور) با دانشگاه علوم پزشکی اراک، اظهار کرد: این تفاهم نامه در راستای ایجاد و گسترش تعامل و هم افزایی در زمینههای مختلف اجرایی، عملیاتی، علمی و پژوهشی به ویژه در حوزه سلامت، جمعیت و خانواده منعقد شد.
وی افزود: امید است در مرکز ماهور با بهره گیری از ظرفیت اصحاب هنر و رسانه، در راستای تقویت و توجه به سلامت شهروندان و تحکیم بنیان خانواده، تولیدات رسانهای و هنری مناسب ایجاد شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز گفت: مجتمع ماهور یک مرکز مناسب و مجهز در زمینه فعالیتهای فرهنگی است و نقطه عطفی در تسریع فعالیتهای فرهنگی سازمانها به شمار میرود.
علیرضا امانی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی در فعالیتهای فرهنگی پیشرو و پیشگام است، افزود: این دانشگاه علاوه بر اهداف بهداشت، درمان و توجه به سلامت مردم، توجه ویژه ای به فعالیتهای فرهنگی داشته و امضای این تفاهم نامه کمک کننده اقدامات دانشگاه در زمینه روابط عمومی و امور فرهنگی در حوزههای مختلف است.
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