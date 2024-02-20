به گزارش خبرگزاری مهر، «اوو مورالس» رییس جمهور سابق بولیوی با لولا داسیلوا، رییس جمهور برزیل که به خاطر حمایت از مردم غزه هدف هجمه صهیونیستها قرار گرفته، اعلام همبستگی و اعلام کرد «اینکه از سوی یک دولت کودککش که دست به نسلکشی میزند، به عنوان شخصی غیرمحبوب معرفی شوی، مزیت و افتخار است.»
مورالس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به داسیلوا نوشت: همبستگی ما با برادرمان داسیلوا اعلام میشود که به ناحق و به دلیل دفاعش از جان و حیثیت مردم فلسطین در برابر نسلکشی آنها توسط دولت اسراییل «شخص نامطلوب» معرفی شده است.
وی در ادامه تأکید کرد: نامطلوب و نامحبوب معرفیشدن از سوی دولتی که نسلکشی میکند و کودکان را قتلعام میکند، مزیت و افتخاری است که تعهد به زندگی و صلح در برابر جامعه بینالمللی ون مردم جهان را تأیید میکند.
لولا دا سیلوا، رییسجمهور برزیل دیروز دوشنبه سفیر این کشور در تلآویو را به دلیل تنش در روابط برزیل و رژیم صهیونیستی فراخواند. در پی بالا گرفتن تنشهای سیاسی میان برزیل و رژیم اسراییل درباره جنگ غزه، و اظهارات مقامات این رژیم علیه رییس جمهور برزیل که وی را «عنصری نامطلوب» خواندند، دولت این کشورسفیر خود را از تل آویو فراخواند.
این اقدام در پی آن انجام گرفته که یسراییل کاتس، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در اعتراض به مقایسه جنگ این رژیم در غزه با اقدامات «آدولف هیتلر» توسط رییس جمهور برزیل، او را «عنصر نامطلوب» خواند.
مشاور رییسجمهور برزیل اقدام رژیم صهیونیستی علیه داسیلوا را مضحک توصیف کرده است.
لوییس ایناسیو لولا داسیلوا، رییسجمهور برزیل که در اجلاس اتحادیه آفریقا در آدیس آبابا در جمع خبرنگاران گفته بود آنچه در نوار غزه رخ میدهد جنگ نیست بلکه یک نسلکشی و یادآور اقدامات «آدولف هیتلر» رهبر آلمان نازی است.
رییس جمهور برزیل ضمن انتقاد از تعلیق کمک برخی کشورها به آژانس کار و امدادرسانی به آوارگان فلسطین (آنروا) گفته بود: کمکهای انسانی را به مردمی که دهههاست تلاش میکنند کشور خود را بسازند، تعلیق نکنید. جنگ میان سربازان با سربازان نیست. این جنگی میان ارتش بسیار آماده با زنان و کودکان است.
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