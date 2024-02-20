احتمال بازگشت جهانبخش به آلکمار

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانبخش وینگر تیم ملی فوتبال ایران که در تیم فاینورد هلند بازی می‌کند در پایان فصل قراردادش با این باشگاه به پایان می‌رسد و به احتمال زیاد از این تیم جدا خواهد شد.

باشگاه آلکمار که پیش از این جهانبخش را در اختیار داشت امکان دارد بار دیگر این بازیکن را به خدمت بگیرد. سایت «footballtransfers» در این باره نوشت جهانبخش بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ در عضویت آلکمار قرار داشت و در ۱۱۱ بازی برای این تیم توانست ۳۷ گل به ثمر برساند. جهانبخش در کارنامه خود آقای گلی لیگ هلند را هم دارد و در فصل ۱۸- ۲۰۱۷ توانست با به ثمر رساندن ۲۱ گل این عنوان را از آن خود کند.