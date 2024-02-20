تغییر زمان برگزاری دیدار استقلال و پرسپولیس در هفته هجدهم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، ساعت دو دیدار استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان- پرسپولیس تهران از رقابت‌های هفته هجدهم لیگ برتر که پیش تر در ساعت ۱۵ اعلام شده بود به شرح زیر تغییر کرد:

هفته هجدهم

۸ اسفند ۱۴۰۲

استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه آزادی تهران

۹ اسفند ۱۴۰۲

ذوب آهن اصفهان- پرسپولیس تهران ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان