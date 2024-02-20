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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۱۳

لیگ بیست و سوم فوتبال؛

تغییر زمان برگزاری دیدار استقلال و پرسپولیس در هفته هجدهم

تغییر زمان برگزاری دیدار استقلال و پرسپولیس در هفته هجدهم

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، از تغییر ساعت دو دیدار هفته هجدم لیگ برتر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، ساعت دو دیدار استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان- پرسپولیس تهران از رقابت‌های هفته هجدهم لیگ برتر که پیش تر در ساعت ۱۵ اعلام شده بود به شرح زیر تغییر کرد:
هفته هجدهم
۸ اسفند ۱۴۰۲
استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان- ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه آزادی تهران
۹ اسفند ۱۴۰۲
ذوب آهن اصفهان- پرسپولیس تهران ساعت ۱۷:۱۵ - ورزشگاه فولادشهر اصفهان

کد مطلب 6032743

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