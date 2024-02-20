خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یازدهم اسفند ماه ۱۴۰۲ روز برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است انتخاباتی که حساس و سرنوشت ساز است و مدت‌ها است که تب و تاب آن در اقصی نقاط استان سمنان بالا گرفته و مردم درباره آن صحبت می‌کنند.

رصد فضای مجازی و جمع‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی استان سمنان نشان می‌دهد که بیشتر موضوعات مطروحه توسط مردم در دو بخش دسته بندی می‌شود. گروهی صرفاً برای مشارکت نظر می‌دهند و گروه دیگر در راستای حمایت از جناح یا نامزد خاصی نظرات خود را بیان می‌کنند.

فضای انتخاباتی در استان سمنان

باید در نظر داشت که هنوز تبلیغات شروع نشده و رسماً نمی‌توان شاهد تبلیغات انتخاباتی بود اما طرفداران نامزدها که صبر ندارند از همین حالا هم شروع کرده‌اند و این روزها در فضای پرنشاط انتخاباتی استان سمنان هیاهویی حاکم است و تقریباً هیچ روزی نیست که کاربران شبکه‌های اجتماعی در گروه‌های مرتبط با انتخابات خواسته و ناخواسته عضو نشده باشند.

از سوی دیگر فضاها برای تبلیغات نامزدها هم آماده شده است. برنامه‌های صدا و سیمای نامزدها یکی یکی ضبط و قرعه کشی زمان بندی پخش آنها هم روز یکشنبه سی ام اسفند ماه انجام شد، همچنین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هم فضاهایی را برای تبلیغات نامزدها تعیین کرده و قرار است که در اختیار نامزدها قرار گیرد اما اینکه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار است این کار را رایگان انجام دهند یا خیر، هنوز مشخص نیست.

بزرگ‌ترها و مسؤولان استان سمنان هم این روزها تلاش دارند که مردم را به مشارکت دعوت کنند. حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن دعوت مردم برای مشارکت در انتخابات بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید فرمودند، مشارکت یکی از محورها و راهبردهای اساسی و اصلی در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری است.

دعوت از مردم برای مشارکت بالا

حجت اسلام مطیعی امام جمعه سمنان با بیان اینکه هر کس که تریبون و مخاطبی دارد باید مردم را برای مشارکت پای صندوق‌های رأی دعوت کند، گفت: دشمن امیدوار است با هجمه‌های رسانه‌ای سال‌های اخیر مردم از حضور در انتخابات مأیوس شوند و مشارکت پای صندوق‌های رأی بالا نباشد.

وی با بیان اینکه دشمنان تلاش دارند تا با هجمه‌هایشان نقاط قوت ایران در منطقه را تضعیف کنند، ابراز کرد: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی و استان سمنان با وجود مشکلاتی که وجود دارد، با حضور در انتخابات پیش رو دشمن را ناامید خواهند کرد چرا که این ملت نشان داده‌اند همیشه و همه جا در صحنه‌ها حاضر هستند.

یکی از تلاش‌های مسؤولان برای ارتقای مشارکت در جامعه تبیین است مسؤولان تلاش دارند تا با بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و نظام و دولت سیزدهم، نسبت به امید افزایی در بین مردم مبادرت ورزیده و تلاش کنند که به مردم بگویند تحولات عظیمی که امروز در اقتصاد، فرهنگ، پزشکی، علم و فناوری و … کشورمان رخ داده مرهون حضورهای مردم در صحنه‌های مختلف از انقلاب و دفاع مقدس تا فتنه‌ها و راهپیمایی‌ها و… است.

مردم در صحنه‌ها حضور دارند

یک کارشناس مذهبی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه دشمن به دنبال برجسته کردن ضعف‌ها و انکار موفقیت‌ها و افتخارات ایران اسلامی است، گفت: هر چه دشمنان بیشتر تلاش می‌کنند، مردم ما با حضورشان بیشتر تلاش‌های آنان را خنثی می‌سازند.

حجت الاسلام محمد علی حسین پور با بیان اینکه حضور پرافتخار مردم ما در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که این مردم اهل حماسه و حضور هستند و نمی‌توان آنها را ناامید کرد، ابراز کرد: مردم ما در انتخابات نیز حضور پیدا می‌کنند چرا که می‌دانند چشم جهانیان به صندوق‌های رأی است.

راهبرد مشارکت بالا تبیین است

استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه یکی از راهبردهایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انتخابات مطرح کردند، مشارکت بالا است، تاکید کرد: از جمله اقداماتی که در استان صورت گرفته، برگزاری جلسات تبیینی با گروه‌های مختلف مردمی است که نزدیک به ۲۰۰ گروه و دسته در این ارتباط شناسایی شده است.

سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه جلسات تبیینی با این گروه‌ها شامل دانش آموزان، معلمان، کشاورزان، اعضای هلال احمر، جامعه درمانی و بهداشت، کارمندان و … برگزار می‌شود، تاکید کرد: در این نشست‌ها دستاوردها و اقدامات خوب صورت گرفته در مجموعه نظام و دولت سیزدهم بیان می‌شود تا بتوانیم به امید افزایی مبادرت ورزیده و زمینه ساز مشارکت بالا در انتخابات باشیم.

وی با بیان اینکه در این نشست‌ها غالباً موفقیت‌ها و دستاوردهای دولت مردمی سیزدهم در استان سمنان نیز بیان می‌شود تا مردم با کارهای صورت گرفته آشنا شوند، ابراز کرد: طی دو و نیم سال اخیر که دولت مردمی حجت الاسلام رییسی در استان روی کار آمده بیش از ۱۶۴ واحد راکد صنعتی در استان به تولید بازگشته است.

رشد اقتصادی و دستاوردهای نظام

استاندار سمنان با بیان اینکه رشد اقتصادی که امروز در استان شاهد هستیم خود یک تبیین است، تاکید کرد: در زمینه ایجاد اشتغال نیز اقدامات خوبی در استان صورت گرفته و نرخ بیکاری استان سمنان در کمترین میزان خود طی ۱۸ سال قبل قرار دارد و این دستاورد بزرگی محسوب می‌شود.

هاشمی با بیان اینکه افتتاح پل شهرک صنعتی سمنان بعد از سال‌ها بلاتکلیفی از دیگر اقداماتی است که در دولت مردمی حجت الاسلام رییسی شاهد آن بودیم، تاکید کرد: برگزاری رویدادهای مختلف سرمایه گذاری و فناوری، راه اندازی واحدهای فرآوری معدنی و افزایش چهار الی پنج برابر آنها در همین دو و نیم سال اخیر از دیگر اقدامات صورت گرفته در استان است.

وی با بیان اینکه انتخاب سمنان به عنوان نماینده ایران در کنسرسیوم گردشگری جاده ابریشم با حضور ۲۰ کشور و انتخاب شش کاروانسرای استان در فهرست جهانی یونسکو از دیگر دستاوردهای خوب استان بوده است، گفت: تعیین تکلیف کاروانسرای شاه عباسی سمنان و … از جمله دستاوردهایی است که باید برای مردم بیان شود.

نامزدها و کمیت و کیفیت برگزاری انتخابات

روز گذشته از سوی شورای نگهبان اعلام شد که تعداد نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان تغییر کرده است به این دلیل که سه نامزد از حوزه‌های انتخابیه استان به خارج از استان سمنان منتقل شدند البته بنا به درخواست خودشان و همچنین شش نفر نیز از شهرستان‌های دیگر به حوزه‌های انتخابیه درون استان سمنان آمده‌اند تا به این ترتیب ۱۵۱ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه استان با هم رقابت کنند.

استان سمنان در انتخابات مجلس دارای چهار حوزه اصلی شامل سمنان مهدیشهر سرخه؛ شاهرود و میامی؛ دامغان؛ گرمسار و آرادان است و ۱۶ حوزه فرعی نیز ذیل این حوزه‌ها، رسالت برگزاری انتخابات را بر عهده دارند در انتخابات خبرگان اما باید گفت استان سمنان یک کرسی استانی دارد و دیگر بحث شهرستان‌ها در آن مطرح نیست.

آیت الله سید محمد شاهچراغی سال‌ها است که نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری محسوب می‌شود وی در این دوره جدید انتخابات به دلایل شخصی به خصوص کهولت سن به عنوان نامزد حضور پیدا نکرد. آیت الله میرباقری نماینده مردم البرز در خبرگان رهبری و آیت الله فقیهی سرشکی از مدرسان حوزه علمیه دو نامزد انتخابات خبرگان رهبری استان سمنان را شامل می‌شوند.

طبق اعلام ستاد انتخابات استان سمنان، ۶۸۱ شعبه در هشت شهرستان استان سمنان تاکنون تجهیز شده و نیازهای آنها به خصوص اینترنت پرسرعت هم احصا شده است. از سوی دیگر ۲۰ هزار نفر در استان ۷۰۳ هزار نفری سمنان، وظیفه برگزاری انتخابات را بر عهده خواهد داشت.