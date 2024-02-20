حماس واکنش سازمان ملل در محکومیت تجاوز به زنان فلسطینی را ستود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیهای اعلام کرد که بیانیه صادر شده از سوی مجموعهای از گزارشگران و کارشناسان سازمان ملل متحد که تجاوزهای آشکار صورت گرفته علیه حقوق بشر در قبال زنان و دختران فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری را مستند کرده است، دلیل و تاکیدی دیگر بر جنایت نسلکشی و پاکسازی نژادی رژیم صهیونیستی به سرکردگی بنیامین نتانیاهو علیه ملت فلسطین است.
حماس خاطرنشان کرد که موارد ذکر شده در خصوص تجاوزهای متعدد علیه زنان فلسطینی از سوی ارتش اشغالگر صهیونیستی نظیر اعدام و بازداشت کورکورانه و ضرب و شتم شدید و جلوگیری از دادن غذا و دارو به آنان در زمان بازداشت و همچنین تهدید به تجاوز به عنف و توهین در جریان تحقیق و بازجوییها میطلبد که تحقیقات بین المللی از این رژیم طغیانگر صورت گرفته و سرکردگان آن نسبت به جنایات وحشیانهای که انجام میدهند، مورد مواخذه و محاکمه قرار بگیرند.
این بیانیه ضمن قدردانی از صدور این بیانیه مهم خواستار توجه به آن به عنوان یک سند دیگر در چهارچوب دعوی مطرح شده در دیوان بینالمللی دادگستری لاهه برای بررسی جنایتهای نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین شد.
ریم آلسالم گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن و فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی، اخیرا با مشارکت اعضای گروه کاری سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان و دختران، بیانیهای را در خصوص نقض حقوق زنان و دختران فلسطینی از سوی رژیم صهیونیستی منتشر کردند.
این بیانیه اعلام کرد که اسرای زن فلسطینی در زندانها و بازداشتگاههای رژیم صهیونیستی در معرض انواع تعرض و خشونت جنسی قرار گرفتند.
آنها با اشاره به بازرسی اسرای زن فلسطینی به دست نظامیان مرد صهیونیست، از پخش تصاویر توهین و تحقیرآمیز اسرای زن فلسطینی در فضای مجازی به دست سربازان صهیونیست به شدت انتقاد کردند.
در این بیانیه همچنین به دستکم یک گزارش از نگهداری یک اسیر زن فلسطینی در قفسی در باد و باران اشاره شده است.
بیانیه کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل همچنین آورده است که صدها زن و دختر فلسطینی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر) بهطور خودسرانه بازداشت شده و مورد رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز از جمله تعرض جنسی، ضربوشتم، محرومیت از غذا و دارو و ... قرار گرفتند.
این بیانیه همچنین قتل خودسرانه زنان و کودکان غزه در جریان جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه را محکوم و اعلام کرد که قتل زنان و کودکان فلسطینی هنگام فرار از حملات رژیم صهیونیستی یا پناه گرفتن برای در امان ماندن از این حملات شوکهکننده است.
در بخشی دیگر از این بیانیه نیز آمده است که گزارشهای نگرانکنندهای از جداسازی اجباری کودکان و نوزادان از خانواده هایشان توسط ارتش رژیم صهیونیستی وجود دارد؛ از سرنوشت کودکان و نوزادان جداشده اطلاعی در دست نیست.
کارشناسان و گزارشگران سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل در مورد این اتهامها شده و تاکید کردند که براساس قوانین کیفری بینالمللی، اینها جرایم جدی هستند که براساس اساسنامه رم میتوان آنها را تحت تعقیب قرار داد.
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