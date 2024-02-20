به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت رادیو و تلویزیون هلند اعلام کرد که دولت این کشور در حال بررسی اعمال تحریم ها علیه شهرک نشینان صهیونیستی است که علیه فلسطینی‌ها در کرانه باختری دست به خشونت می زنند.

بنا به گزارش این رسانه هلند، وزرای خارجه اتحادیه اروپا در دیدار خود در بروکسل تلاش کردند تا به موضع واحدی در مورد تحریم شهرک نشینان صهیونیست دست یابند.

«هانکه بروینز اسلوت» وزیر امور خارجه هلند در این باره اعلام کرد: برای حکومت فلسطین بسیار مهم است که کرانه باختری یک منطقه با ثبات بماند.

وزیر خارجه هلند گفت که انتظار می رود اتحادیه اروپا به زودی اقدامات مشابهی را انجام دهد.

پیش‌بینی می‌شود که این تحریم‌ها شامل ممنوعیت ورود شهرک‌نشینان صهیونیست به هلند باشد، اما اگر سایر کشورهای منطقه شینگن نیز به این تحریم ها ملحق نشوند، تأثیر این تحریم ها محدود خواهد شد.