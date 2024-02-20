بازدید مدیرکل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی از غرفه خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، محمد کریمی مدیرکل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با مدیرکل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
در سومین روز از نمایشگاه رسانههای ایران مدیرکل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، محمد کریمی مدیرکل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با مدیرکل امور مجلس وزارت میراث فرهنگی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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