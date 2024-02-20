نشست وزرای صمت شانگهای ماه آوریل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی فکری رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در هشتمین کارگروه سرمایه‌گذاری کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با اشاره به لزوم ایجاد زمینه توسعه زیرساخت‌ها اظهار کرد: دستاوردهای اقتصادی بسیاری از کشورهای عضو مورد توجه فزاینده ناظران بیرونی قرار گرفته است. به طوری که این مساله را مرکز ثقل تغییر قدرت از غرب به شرق می‌دانند.

وی افزود: در این زمینه نگاهی به اسناد و برنامه‌های کشورهای عضو نشان می‌دهد که یکی از موارد مهم در سازمان تمرکز بر برنامه‌های مشترک است.

به گفته فکری، نوسانات اقتصادی و مالی یکی از موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری است و همین مساله حرکت در مسیر تحکیم مستمر پیوندها را ضروری می‌کند.

وی یادآور شد: ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو یکی از اولویت‌های مهم است و در همین راستا قانونی در ایران طی تابستان گذشته به تصویب رسید.

فکری ضمن تاکید بر اینکه سازمان سرمایه‌گذاری تمایل دارد تا مکانیزم‌های مالی و بانکی که منجر به بسیج منابع و سرمایه‌گذاری می‌شود را مورد توجه قرار دهد، گفت: آمادگی داریم تا ضمن معرفی موارد سرمایه‌گذاری در مسیر پروژه مشترک با کشورهای سازمان عضو همکاری‌های شانگهای همکاری کنیم.

وی اضافه کرد: فراهم ساختن شرایط سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران کشورهای عضو دارای اهمیت است که بر همین اساس نشستی در پارک علم و فناوری پردیس برگزار خواهد شد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: فرصت سازی از بستر کشورها عضو یکی از مسائل مهم در بهبود شرایط اقتصادی همه کشورهای عضو است. بر این اساس به هر میزان پیوندهای اقتصادی و اجتماعی بین کشورهای عضو افزایش یابد، امکان قلدری و تک جانبه گرایی کاهش خواهد یافت.

همچنین کیانی هماهنگ کننده سازمان شانگهای در ایران در این نشست اظهار کرد: ایران نقطه استراتژیک پیوند شرق و غرب است و با ظرفیت‌های ریلی، کریدور شمال به جنوب، کریدور راه ابریشم، فرودگاه‌ها و بنادر استاندارد موقعیت ویژه‌ای دارد. ما با قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مترقی‌ترین قوانین را ایجاد و حقوقی مانند اتباع ایرانی برای آنها فراهم کردیم.

وی گفت: عضویت ایران در شانگهای پنجره جدیدی را به روی همکاری‌های منطقه‌ای گشوده که نیازمند توجه ویژه است. از این رو در اولین سال عضویت در این سازمان برگزاری چندین نشست در دستور کار قرار گرفته است.

کیانی تاکید کرد: علاوه بر نشست سرمایه‌گذاری، نشست وزرای صنعت در ماه آوریل در تهران برگزار خواهد شد. در زمینه ارتقا حمل و نقل و تبادلات بانکی نشست‌هایی در حال برنامه‌ریزی است.