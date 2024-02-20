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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

قناعتی عنوان کرد؛

مهم ترین بیماری های کودکان کار/ از کمردرد تا مشکلات پوستی

مهم ترین بیماری های کودکان کار/ از کمردرد تا مشکلات پوستی

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به تشریح مهم ترین بیماری های کودکان کار پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، در حاشیه بازدید از مرکز جمعیت کودکان کار خیابانی در محله نعمت آباد، کمر درد، انواع عفونت‌ها و مشکلات پوستی، سوءاستفاده‌های جنسی و آسیب‌های روحی را از مسائل غیر طبیعی در سن کودکان کار دانست و افزود: معاونت بهداشت دانشگاه در بخش سلامت، به آسیب‌های اجتماعی وارد شود.

وی، ساخت مرکز جامع رسیدگی به مشکلات کودکان کار را یکی از راهکارهای رفع این مشکل عنوان کرد و افزود: این مرکز باید شامل مدرسه، روانشناس و… باشد تا پاسخگوی بخش عمده این کودکان و رفع نیازهای آنان باشد.

قناعتی با تاکید بر اینکه در کوتاه مدت به امداد رسانی فوری کودکان کار توجه کنیم افزود: در کوتاه مدت منتظر شکل گیری سازمان نباشیم و برای کمک به این کودکان امداد رسانی فوری انجام دهیم تا به هدف اصلی که ایجاد نظم و سازماندهی کودکان است، دست یابیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجموعه این اقدامات را با هدف دستیابی به آینده روشن برای کودکان کار دانست و گفت: نکته امیدبخش کودکان کار این است که به دلیل شرایط خاصی که قرار گرفته‌اند، در آینده انسان‌های قوی و قدرتمندی خواهند شد.

کد مطلب 6032586
حبیب احسنی پور

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