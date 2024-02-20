مهم ترین بیماری های کودکان کار/ از کمردرد تا مشکلات پوستی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، در حاشیه بازدید از مرکز جمعیت کودکان کار خیابانی در محله نعمت آباد، کمر درد، انواع عفونت‌ها و مشکلات پوستی، سوءاستفاده‌های جنسی و آسیب‌های روحی را از مسائل غیر طبیعی در سن کودکان کار دانست و افزود: معاونت بهداشت دانشگاه در بخش سلامت، به آسیب‌های اجتماعی وارد شود.

وی، ساخت مرکز جامع رسیدگی به مشکلات کودکان کار را یکی از راهکارهای رفع این مشکل عنوان کرد و افزود: این مرکز باید شامل مدرسه، روانشناس و… باشد تا پاسخگوی بخش عمده این کودکان و رفع نیازهای آنان باشد.

قناعتی با تاکید بر اینکه در کوتاه مدت به امداد رسانی فوری کودکان کار توجه کنیم افزود: در کوتاه مدت منتظر شکل گیری سازمان نباشیم و برای کمک به این کودکان امداد رسانی فوری انجام دهیم تا به هدف اصلی که ایجاد نظم و سازماندهی کودکان است، دست یابیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجموعه این اقدامات را با هدف دستیابی به آینده روشن برای کودکان کار دانست و گفت: نکته امیدبخش کودکان کار این است که به دلیل شرایط خاصی که قرار گرفته‌اند، در آینده انسان‌های قوی و قدرتمندی خواهند شد.