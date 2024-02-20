انتخابات امسال صحنه نمایش دموکراسی واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد باقری صبح سه شنبه در شانزدهمین جشنواره حضرت علی اکبر ویژه معرفی و قدردانی از سربازان برگزیده نیروهای مسلح بر عرشه ناو شهید رودکی که در آب‌های خلیج فارس اظهار داشت: اگر امروز میهن اسلامی، سربلند و مقتدر در میان همه بحران‌های منطقه غرب آسیا امنیت مثال زدنی خود را تجربه می‌کند بر پایه ایستادگی نیروهای مسلح در کنار پشتیبانی ملت شریف ایران و رهبری‌های فرمانده معظم کل قوا است که سربازان عزیز ما از ارکان مهم آن هستند.

وی با بیان اینکه انتخابات ۱۱ اسفندماه یکی از برهه‌های مهم این کشور است که ما به برکت جمهوری اسلامی فرصت اثربخشی در این عرصه را یافته‌ایم، عنوان کرد: نسل ما و نسل قبل تر از ما دورانی را دیدیم که مجلس‌های مختلفی همچون شورای ملی وجود داشتند اما صندوق رأی، پوسته و ظاهری بیش نبود و آرای مردم با قدرت و پول جابجا می‌شدند اما امروز ما به عنوان شهروند، خودمان تصمیم می‌گیریم چه کسانی را به مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری بفرستیم تا برای ما قانونگذاری کنند و بر نهادهای اجرایی کشور نظارت کنند.

وی ادامه داد: در مجلس خبرگان نیز بر مشی رهبری نظارت کنند و کشور ما آن دموکراسی واقعی را در جهان به نمایش بگذارد.

سرلشکر باقری ادامه داد: ۱۱ اسفند ماه امسال یوم‌الله بزرگی در پیش داریم، ملت عزیز ما و جوانان عزیز و همه ما همچون ۲۲ بهمن ماه در پای صندوق‌ها حاضر می‌شویم و با رای‌مان مجلس قدرتمندی ایجاد می‌کنیم که کشور را نسبت به حل مشکلاتش پیش ببرد و در مسیر سربلندی اش بهتر از گذشته رهنمون باشد.

سرلشکر باقری اظهار داشت: سربازان عزیز ما در پایان دوره تحصیلات و با خروج از محیط خانواده و قبل از ورود به فضای کار و جامعه، دوره سربازی را در کنار نیروهای مسلح طی می‌کنند تا هم جامعه پذیری، پذیرش مسؤولیت جمعی و درک عملی و تمرین نظم و انظباط را داشته باشند و هم در کنار مدافعان میهن اسلامی تمرین و مشق فداکاری و ایثارگری را تجربه کنند.

وی تصریح کرد: این دوره کوتاه ارزشمند و بسیار با اهمیتی است که برای تمامی دوران عمر فرزندان این میهن اسلامی ماندگار خواهد بود و سربازان ما در این دوره فرا می‌گیرند که هویت ملی، امنیت ملی، منافع کشور، مرزها، وجود دشمن و حریف و رقیب، حفاظت از ملت، دین، آداب و رسوم، سرزمین و همه ارزش‌های حیاتی ملت چه جایگاهی دارد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: گذر از یک زندگی نوجوانی و ابتدای جوانی و بلوغ سیاسی، اجتماعی و فکری نعمتی است که در دوره سربازی برای بیشتر جوانان ما فراهم است.

وی بیان کرد: می‌توان این دوره را با کسالت و ناراحتی طی کرد و می‌توان آن را به عنوان فرصتی برای ارزشها قدر شناخت و بهره مناسب را برد.

سرلشکر باقری، خوشایندسازی سربازی را از تأکیدات فرمانده معظم کل قوا برشمرد و تاکید کرد: نیروهای مسلح، روز به روز و سال به سال در اجرای اوامر تدابیر فرمانده معظم کل قوا مبنی بر خوشایندسازی خدمت سربازی و بهره گیری مناسب از این فرصتی که جوانان در کنار نیروهای مسلح هستند، تلاش دارند تا در ابعاد گوناگون این خدمت را به یک خدمت ماندگار در طول زندگی فرزندانمان و مؤثر برای دفاع و امنیت کشور تبدیل کنند.

وی عنوان کرد: ما بر اساس اصالت دفاع و امنیت، مشخص کرده ایم که سربازان عزیز صرفاً در مأموریت‌های دفاعی و امنیتی به کارگیری گرفته بشوند و به مرور تمامی مسوولیت‌های دیگر از سربازان و عناصر پایور و پیمانی منتقل بشوند.

سرلشکر باقری بیان کرد: همچنین طول دوره خدمت سربازی در حد توان نیروهای مسلح مدیریت شد و در ابتدای پاییز امسال مدت سه ماه از خدمت سربازی کاسته شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کشور ادامه داد: موضوع مهارت آموزی به جوانان عزیز در دوران خدمت سربازی از جمله آثار ماندگار این دوره است و طی هفت سال گذشته یک و نیم میلیون نفر از جوانان کشور ما مهارت‌های عمومی را در همین دوره سربازی فرا گرفتند.