استان: مازندران

مازندران حوزه انتخابیه: آمل

آمل شعار انتخاباتی: (ما می‌خواهیم پاک باشیم و خدمتگزار… شماهم همراه شوید)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمد باقر تورنگ یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- روستا زاده‌ای هستم و برای عشق به وطن و مردم شهرم آمده ام…

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

ارائه طرح‌هایی که در اثر ایجاد جو روانی و فشارهای اجتماعی گاهاً از طریق مجلس اقدام و بدون بر رسی‌های جامع و کارشناسی به تصویب می‌رسد و اغلب در اجرا به مشکل بر می‌خورد.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

بررسی کارکرد وزارتخانه‌ها با توجه به برنامه دولت و بر رسی عملکرد وزیر در راستای وظایف قانونی دولت

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

رعایت اصل تقوی و تزکیه، علاوه بر آن تقویت امر نظارت بر عملکرد نمایندگان از جانب خود مجلس

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

قطعاً همکاری مجلس و سایر دستگاه‌ها موجب هم افزایی شده و به پیشبرد امور از نظر کمی و کیفی کمک می‌کند تعامل اصولاً به معنی ایجاد تفاهم و درک مشترک از مسائل پیش رو می‌گردد بویژه در امور سیاست خارجی و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه، و حل مسائل حاد و در شرایط بخصوص و بحرانی.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

قطعاً نمایندگان باید منعکس کننده نظرات و خواسته‌های مردم باشند و چنانچه تصمیمات مجلس فارغ از خواست و نظر مردم باشد موجبات نارضایتی و رویگردانی مردم را در پی خواهد داشت

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

دوری از تجملات، حضور در بین مردم بویژه مناسبت‌ها ارتباط مستمر مستقیم با مردم و ارتباط فعال دفتر نماینده با مردم، برگزاری نشست‌های مردمی و جلسات پرسش و پاسخ در حوزه انتخابیه

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

بررسی طرح‌ها و لوایح به صورت کارشناسی و حضور فعال در جلسات کمیسیون‌های تخصصی بر رسی و نظارت مستمر عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از طریق اخذ گزارشات

سوالات استانی:

* با توجه به ورود سالانه ۶۰ میلیون مسافر به استان، چه برنامه مدون و پایداری برای توسعه گردشگری در مازندران دارید؟

مطالعه و اجرای پروژه‌های زیرساختی مرتبط با گردشگری بویژه هتل‌ها و اقامتگاه‌های مناسب بویژه در مناطق کوهستانی جنگلی و ساحلی. ایجاد مجتمع‌های خدماتی و خدمات بین راهی. ایجاد مجتمع‌های تفریحی و توریستی، توسعه و بهسازی راه‌ای ارتباطی، مطالعه و ایجاد خط ریلی ایجاد آزاد راه سراسری کناره برای تسهیل تردد داخل استانی

* برای توسعه و استانداردسازی راه‌های مواصلاتی استان چه برنامه‌ای دارید؟

توسعه و ایمن سازی محورهای مواصلاتی تهران و استان‌های همجوار به مازندران بویژه محور هراز، ایجاد آزاد راه سراسری کناره، راه ریلی بویژه برای ارتباط بندر نوشهر به شهرک صنعتی آمل به راه آهن سراسری، تقویت فرودگاه‌ها و ایجاد زمینه مناسب برای نشست هواپیماهای پهن پیکر و پروازهای بین المللی

* تغییرکاربری گسترده اراضی در مازندران یکی از معضلات این استان است. بنابر آمار رئیس فراکسیون امنیت غذایی مجلس شورای اسلامی، از ۶۰۰ هزار هکتار اراضی در مازندران، طی سه دهه گذشته ۲۰۰ هزار هکتار زمین تغییر کاربری داده‌اند. برای جلوگیری از این روند فاجعه بار، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

اجرای دقیق و جدی قانون حفظ و کاربری اراضی، حمایت جدی و همه جانبه از کشاورزی به منظور اقتصادی کردن و رقابتی کردن فعالیت‌های کشاورزی از طریق توسعه زیرساختها مکانیزاسیون، و تأمین نهاده‌ها، قیمت تضمینی و مشوق‌های لازم، بیمه و تسهیلات و توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی..